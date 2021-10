3. ŽNL Omladinac u Koriji dočekuje vodeći Aršanj, Turanovac gostuje kod Sloge: U skupini Istok zaostalu utakmicu igraju Slavonac i Vaška

Ovog vikenda na rasporedu je 8. prvenstveno kolo u 3. ŽNL Zapad.

Najzanimljivije će ove subote biti u Koriji gdje će snage odmjeriti trećeplasirani Omladinac i trenutno vodeća, jedina stopostotna momčad prvenstva, Aršanj iz Sedlarice. U slučaju pobjede domaća bi momčad bodovno prestigla goste, no hoće li doći do prvog mjesta ovisi o utakmici u Sedlarici gdje će Otrovanec dočekati Turnašicu koja se nalazi na drugom mjestu. Od borbe za sam vrh tablice nisu odustali niti No Limit TVIN, koji ima četiri boda zaostatka za Aršanjem, uz utakmicu više, a u istoj situaciji je i Sloga iz Dugog Sela. I jedna i druga momčad ovog će vikenda igrati na domaćim terenima. No Limit dočekuje bačevačku Branu, dok će Sloga ugostiti Turanovac koji je u prošlom kolu stigao do prvih ovosezonskih bodova.

3. ŽNL Zapad, 8. kolo – subota, 23. listopada u 15 sati

Omladinac – Aršanj

No Limit TVIN – Brana

Otrovanec – Turnašica – igra se u Sedlarici

Sloga (DS) – Turanovac

Plavi iz Jugovog Polja osvojili su naslov jesenskog prvaka u 3. ŽNL Istok s jednim bodom prednosti nad drugoplasiranim Orešcem, a ovog vikenda odigrat će se jedino zaostala utakmica iz 2. kola u kojoj se sastaju Slavonac i Vaška. Spomenuta utakmica neće utjecati na poredak na vrhu tablice. Slavonac bi u slučaju pobjede preskočio Meljane i Vašku te bi polusezonu završio na četvrtom mjestu, dok bi se Vaška u slučaju pobjede bodovno izjednačila s trećeplasiranim Kozicama.

3. ŽNL Istok, zaostala utakmica 2. kola – nedjelja, 24. listopada u 10 sati

Slavonac – Vaška

