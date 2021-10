4. LIGA BJ-KC-VT Suhopolje se dostojno suprotstavilo vodećem Tehničaru: Gosti preokretom u nastavku stigli do pobjede

Nogometaši Suhopolja nisu uspjeli iznenaditi vodeću momčad 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica i doći do bodova u susretu osmog kola. Na stadionu Park gostovao je danas (subota) Tehničar iz Cvetkovca koji je novom pobjedom zadržao vodeću poziciju, a od ovog kola njihova prednost nad drugoplasiranom Pitomačom iznosit će četiri boda.

Unatoč izostanku braće Bogati, novopridošli Matej Nemet i Ivan Jugović upotpunili su sastav, a dodatno pojačani Grofovi pružili su odličnu igru te dostojan otpor prvoplasiranoj momčadi.

U izuzetno čvrstoj utakmici s puno prekršaja i s maskimalnom dozom agresivnosti, ponajviše u redovima Suhopolja koje je svim silama željelo doći do novih bodova, prva prilika stigla je u desetoj minuti. Matija Dimović okušao je svoj udarac izvan 16 metara, no posla za Natanaela Vidaka u toj situaciji nije bilo.

‘’Rezala’’ se igra kad god se za to ukazala prilika, ukazivala se pomoć Dominiku Draguljiću koji je zbog razbijene arkade napustio igru u 21. minuti, na podu su ostajali Jugović i Sertić u redovima Suhopolja, a upravo je Marko zbog ozljede zadobivene u jednom duelu ostao u svlačionici nakon prvih 45 minuta.

U takvom načinu igre nije se moglo napraviti previše, ali prva ozbiljnija prilika za Suhopolje urodila je plodom. U 22. minuti Dean Klemen šalje loptu iza leđa obrane gostiju, a tamo ju je dočekao Eric Augusto Akassou koji pogađa mrežu za veliko slavlje na klupi “žuto-zelenih”.

I onda je došla 30. minuta. Dosuđen je “skraćeni korner” za Tehničar, loptu je u šesnaesterac poslao kapetan Tomislav Hodak, a bez ikakvog oku vidljivog povoda glavni sudac utakmice Armin Gadžo pokazuje na bijelu točku što je, u najmanju ruku, izludilo sve i igrače i navijače Grofova. Na svu sreću pravda je bila zadovoljena budući da je Slaven Hlišć poslao loptu pored vrata.

Tek što se krenulo s centra u nastavku gosti dolaze do izjednačenja. Povratnu loptu u šesnaest metara dobio je Hlišć koji se u ovoj situaciji iskupio za promašeni kazneni udarac, poslao je loptu iza leđa Vidaka za 1:1.

Moglo je Suhopolje ekspresno vratiti prednost. U 62. minuti Enio Kirin postavio je loptu na tridesetak metara i iz slobodnog udarca poslao “bombu” koja je završila tik uz vratnicu Mrmićevog gola.

Stezao se obruč oko gola Suhopolja u posljednjih 20-tak minuta, nekoliko opasnih lopti proletjelo je kroz peterac, a do potpunog preokreta gosti stižu pred sam kraj utakmice. Ostalo je desetak minuta do kraja, lopta je još jednom doletjela u šesnaesterac domaćina, no ovog puta trenutak nepažnje koristi Ivan Jendrić i postavlja konačnih 2:1.

– Kao što sam i najavio nakon prošle utakmice, igrali smo protiv momčadi koja je trenutno na vodećoj poziciji na ljestvici i bili smo svjesni da ćemo teško doći do bodova. Ipak, kad se pogleda cijela utakmica može nam biti žao što nismo uzeli barem bod. Nemam što zamjeriti svojim dečkima, dali su sve od sebe, trgali su se i borili za svaku loptu i na tome im ”skidam” kapu. Jedan trenutak nepažnje odlučio je današnju utakmicu, a kad se igra protiv ovako dobrog protivnika to se ne smije događati. Veseli me ovakav pristup mojih igrača, trebamo se još malo podignuti psihički jer unatoč dobrim igrama ne možemo doći do bodova. Mislim da će se i nama negdje otvoriti, samo je pitanje kad točno- izjavio je Spudić.



Suhopolje je tako i dalje ostalo na posljednjem mjestu, a u sljedećem će kolu, u subotu 23. listopada, gostovati u Grubišnom Polju kod momčadi Bilogore.

