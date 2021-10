4. LIGA BJ-KC-VT Suhopolje u 10. kolu dočekuje Čazmu: Sertić, Šantavec i Klemen odradili suspenziju

Nakon nekoliko izuzetno teških susreta, nogometaši Suhopolja ovog će vikenda imati nešto ”lakših” 90. minuta, barem na papiru. U goste im u sklopu 10. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica dolazi Čazma, momčad koja se tek pobjedom protiv Dinama iz Predavca u prošlom kolu odmaknula od ”opasne zone”.

Podsjetimo, ”žuto-zeleni” su se proteklog vikenda vratili s gostovanja iz Grubišnog Polja bez bodova, poraženi su rezultatom 3:1, no bez čak pet standardnih prvotimaca pružili su vrlo dobar otpor prošlogodišnjim prvacima.

No, ove subote trebala bi se gledati druga slika. Sertić, Šantavec i Klemen odradili su svoje suspenzije, novih izostanaka što se kartona tiče neće biti, a prema posljednjim informacijama iz domaćeg tabora niti ozljede nebi trebale predstavljati problem u ovom kolu, izuzev Doriana Bogatija koji se tek ovog tjedna priključio laganim treninzima.

– Iako nam se Dorian priključio i počeo s laganim treninzima, na njega u ovom kolu još ne možemo računati, ali što se sastava tiče, vratili su nam se kartonirani igrači tako da ćemo ovaj susret dočekati u puno jačoj postavi nego li je to bio slučaj u Grubišnom Polju. Moram napomenuti kako nisam siguran hoće li zaigrati Ivan Egri budući da je zbog poslovnih obveza odsutan i još ne znamo hoće li se vratiti do utakmice, a upitan je i nastup Mateja Nemeta koji vuče dva kartona iz 2. ŽNL dok je treći dobio protiv Bilogore, no budući da na glasniku 4. lige Bj-Kc-Vt nije ništa naznačeno, vjerujemo kako će on moći zaigrati. Ovaj tjedan radili smo jako dobro, igrači su spremni, a pokazali smo unazad nekoliko utakmica da se možemo nositi sa svima. Svjesni smo situacije, bodovi su nam potrebni i smatram da je sutrašnja utakmica jako dobra prilika da se upiše i prva pobjeda. Naravno, u nogometu se nikad ne zna, sve može poći po zlu već na samom startu, tako da u utakmicu moramo ući i s dozom opreza- izjavio je trener Suhopolja Samuel Spudić koji će svoju momčad ovo kolo morati voditi s tribine zbog tri žuta kartona.

Što se tiče sutrašnjeg protivnika, prva pobjeda došla je protiv Slatine u drugom kolu, slavili su i protiv Borca dva kola kasnije, a nakon toga zatišje sve do posljednje prvenstvene utakmice. Kao prvo ime u pobjedi protiv Dinama istaknuo se Dario Kirin koji je sa svoja dva gola prelomio utakmicu, a od njega će, kao najboljeg strijelca Čazme u ovoj sezoni s šest postignutih zgoditaka, prijetiti i najveća opasnost. Olakotna okolnost za Suhopolje svakako će biti izostanak Antonia Vranića koji također zbog tri javne opomene neće biti na raspolaganju.

Susret 10. kola između Suhopolja i Čazme na rasporedu je u 15 sati, kao glavni sudac utakmice delegiran je Mihael Andrić, dok će mu pomoćnici biti Dominik Slaviček i Margareta Žeđa.

(www.icv.hr, mra)