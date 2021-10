CENTAR STABILNE PODRŠKE U COOR-u Virovitica kroz projekt zaposleni edukacijski rehabilitator i logoped

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – Murid iz Čakovca u suradnji s projektnim partnerima: Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (COOR), V. osnovnom školom Bjelovar i Centrom za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“ iz Križevaca privodi kraju provedbu projekta “CENTAR STABILNE PODRŠKE” pod referentnim brojem UP.02.2.2.06.0352.

Ukupna vrijednost projekta bila je 1.499.975,00 kn, trajao je 18 mjeseci, od 01. 05. 2020. do 01. 11. 2021., te se provodio iz poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednica – FAZA 1” iz OP ”Učinkoviti ljudski potencijali” financiran u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Kako bi povećali uključenost u društvo i pružili inovativnu uslugu rane intervencije, Murid i projektni partneri zaposlili su šestero stručnjaka za direktan rad s 80-tero djece s razvojnim rizicima, 30 stručnjaka educiralo o osnovnim i naprednim modelima ABA terapije, radionicama za roditelje i odgojitelje jačali smo iskustvo, vještine i znanja.

Nabavom elektroničke opreme i mjernih instrumenata za procjenu razvojnog profila omogućili smo kvalitetnu, učinkovitu i održivu provedbu projektnih aktivnosti.

Dvodnevnom međunarodnom konferencijom na temu „Obitelji usmjeren pristup u praksi“ jačali smo kompetencije stručnjaka i potaknuli suradnju. Promotivnim aktivnostima osigurali smo vidljivost, educirali roditelje, odgojitelje, stručne djelatnike. Organizacijom javnih tribina upoznali smo jedinice regionalne i lokalne samouprave i civilno društvo o važnosti provođenja RI s krajnjim ciljem širenja mreže socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Zahvaljujući tribinama i prijenosu dobre prakse Murid-a, lokalne zajednice projektnih partnera prepoznale su važnost usluge rane intervencije te osigurale nastavak i nakon završetka projekta! COOR Virovitica dobila je potporu lokalne zajednice i osnivača kroz novo zapošljavanje edukacijskog rehabilitatora i logopeda, dok će Grad Križevci polaznicima rane intervencije iz Križevaca sufinancirati troškove terapije.

Iskazano iskustvo roditelja nam govori da smo na pravom putu, te da smo zaista bili „Centar stabilne podrške“! „Naš sin Maximilian se transformirao kroz dolaske k rehabilitatorici. Od djeteta koje se užasavalo odlazaka u nepoznat prostor k nepoznatim ljudima, koje nije pokazivalo apsolutno nikakvu suradnju i ulazilo u strašne frustracije, on se oslobodio i napredovao. Postepeno je krenuo surađivati, postajao je zadovoljniji, frustracije su se smanjile, razumijevanje mu se popravilo.

Ono što nam je svakako najvažnije je to što smo dobili veliko znanje, shvatili smo u čemu smo griješili, i to ispravljamo. Podrška, strpljenje, razumijevanje i edukacija su nam bili dragocjeni, a toga je stvarno bilo kod svih stručnjaka uključenih u podršku. Hvala svima od srca!“

