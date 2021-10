Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje i ove se godine obilježili u Dječjem vrtiću Suncokret

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje tradicionalno se svake godine obilježavaju u Dječjem vrtiću Suncokret. Putem priča, pjesama, recitacija, pokretnih igara i igrokaza, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku, djeca puno uče o kruhu, pekarima i pekarskim proizvodima.

– Djeca ipak najviše vole praktične aktivnosti, vole istraživati, vole raditi rukama pa smo im ovih dana nudili mnoštvo takvih aktivnosti. Sami su mijesili tijesto, pravili uštipke, vafle, kiflice, sušili su kruh i radili prezle, istraživali su razne vrste sjemenki i različite vrste brašna. Napravili su čak i svoju krušnu peć od kartona a svaka skupina ima i svoj kutić kruha. Puno smo razgovarali s djecom o tome kako nastaje kruh i što je sve potrebno da od zrna pšenice dobijemo kruh. Jer vremena su se promijenila i većina današnje djece s kruhom se susreće isključivo u pekari, taj kruh je gotov, pečen pa i narezan. Ali kako nastaje kruh vrlo je zanimljiva tema i može biti jedno pravo malo istraživanje o tome kako djeluje kvasac, kako se diže tijesto, što se događa ako je tijesto hladno, a što ako je toplo- rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Suncokret Snježana Dupan-Lovrić i dodala.

– Sve to je djeci jako zanimljivo pa ih mi u vrtiću uvijek potičemo da što više nauče kroz vlastito iskustvo, jer to su znanja koja ostaju. Uz svakodnevnu, praktičnu namjenu kruh ima i svoje duhovno značenje. U promišljanju te duhovne strane pomažu nam naši župnici s kojima imamo odličnu suradnju. U Slatini je to velečasni Dragan Hrgić, župnik u Župi svetog Josipa, a u našem Područnom odjelu u Mikleušu ugostili smo velečasnog Dejana Ilića, župnika u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici. Uz blagoslov kruha i molitvu neizostavno ide i zahvalnost. Jer ovo nisu samo Dani kruha,

nego i dani zahvalnosti za plodove zemlje. Mislim da bismo svi češće trebali promisliti i zapitati se na čemu trebamo biti zahvalni. Zemlji, koja nam daruje svoje plodove; zdravlju, jer nam je ono u današnje vrijeme svima najvažnije; obitelji koju volimo i koja nas voli. Trebamo biti zahvalni na malim stvarima a ovi Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje trebalo bi biti vrijeme kada svi postajemo bolji ljudi, zahvalniji na onome što imamo i spremniji pomoći onima koji imaju manje od nas- zaključila je.

