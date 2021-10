DVD Orahovica ima jedini vatrogasni puhački orkestar na županiji: Svaka generacija obitelji i vatrogasaca orkestru je dala po bar jednog muzikaša

Kada se u Orahovici i okolici spomene Puhački orkestar DVD-a Orahovica, u svakoj generaciji minimalno dvoje-troje ljudi podigne ruke i kaže “i ja sam u njemu svirao”. Puhački orkestar je definitivno zaštitni znak Orahovice, kolektiv bez kojeg je nezamisliva svaka gradska manifestacija. Kroz njega su prošle generacije, rađale se ljubavi, prava prijateljstva i to ne samo među orahovačkim glazbenicima, nego iz cijele regije, jer orahovački puhači godinama više nego uspješno surađuju s kolegama iz Kutjeva, Našica, Slatine i drugih mjesta.

Sve je počelo 1972. godine na inicijativu Miroslava Gazde, Zlatka Špoljara i Zlatka Tomšića.

– Najprije su prikupljeni dobrotvorni prilozi za kupnju puhačkih glazbala. Osnovan je Inicijativni odbor od 11 članova čiji je predsjednik bio legendarni Franjo Hocenski. Redovite probe počele su 1973., a 1976. godine Upravni odbor DVD-a donosi odluku o registraciji orkestra, tada kao limene glazbe, kao samostalne glazbene sekcije društva. Vrlo brzo zahvaljujući Mati Tomšiću i mnogim donacijama tvrtki, građana pa čak i donacijama Katoličke crkve i pravoslavnog manastira nabavljeni su instrumenti koje smo dobili u rujnu 1973. godine. Bili su to: dvije krilnice, klarinet, alt saksofon, tenor, bariton, trombon, F. bas, Es. truba, bubanj, doboš, činele i triangl. Nešto kasnije posuđen je B bas iz Vukovara ili Iloka, a važno je napomenuti da su četiri glazbenika imala svoje instrumente, trojica đez (jazz) trube, a jedan je imao tenor saksofon. Navedeni instrumenti uključeni su sa glazbenicima u instrumentarij, a prvi kapelnik bio je nastavnik glazbe Zlatko Špoljar – priča jedan od osnivača, Miroslav Gazda.

OD 10 DO 67 GODINA

Kroz godine uz spomenute Špoljara i Tomšića, treba svakako izdvojiti pokojne Petra Brstila, Bartola Bašeka, Roberta Špoljara te dugogodišnjeg kapelnika i prijatelja orkestra Zvonimira Babića koji su uz mnoge druge ostavili dubok trag. Mnoge orahovačke obitelji dale su po više članova u orkestar kao što su Griessel, Tomšić, Brstilo, Macanić, Špoljar… Orkestar je bio više nego uspješan 80- ih i 90-ih godina, a poseban štih i uspješnost orkestru dao je kapelnik Zoran Vlajnić iz Našica, koji je na tom mjestu punih 27 godina.

– Za to vrijeme organizirali smo i dvije smotre vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske, za što smo dobili same pohvale pa planiramo i treću, za 50 godina orkestra. Zasigurno biti najbolja do sada – kaže Zoran Vlajnić te priča kako je kroz godine dolazilo do smjena generacije te kakva je trenutna situacija u orkestru.

– Imamo sada jedan pomlađeni orkestar uz nekoliko starijih, iskusnih glazbenika, što je pravo bogatstvo. Danas u orkestru imamo tridesetak glazbenika od 10 do 67 godina, s našim prijateljima koji dolaze u ispomoć. Izuzetno sam zadovoljan s njima i još sam ponosniji što su to isključivo moji učenici, a posebno me veseli što smo ostvarili i suradnju s Glazbenom školu u Orahovici. Njihovi učenici puhači trebali bi nam se priključiti. Danas je teško mlade privoljeti na tu vrstu glazbe koju mi izvodimo, budući da njegujemo isključivo limenu glazbu, uz poneki program revijske glazbe na pojedinim nastupima– kaže Zoran Vlajnić.

Njihov vatrogasni puhački orkestar jedini je u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji. Glazbenici u njemu uče, druže se, uživaju. Ponos je ne samo Orahovice, već i cijelog kraja i županije.

PONOS CIJELOG KRAJA

– Kada se ostvari to da se svi uzrasti u jednom trenutku isprepletu u glazbi, da u druženju, na zajednički nastupima, budu potpuno jednaki, onda znaš da si nešto dobro napravio u životu i u radu – priča Zoran Vlajnić.

Po kvaliteti glazbe orahovački je orkestar u hrvatskom vrhu. Odnedavno ima i novu pročelnicu, a riječ je o mladoj klarinetistici i magistri primarnog obrazovanja Katarini Vanek. Ona sama u orkestru je od malih mogu.

– U prvom razredu osnovne sam došla u puhački orkestar i svirala sve dok nisam otišla u srednju školu u Osijek, a potom i na fakultet. Kada sam diplomirala, vratila sam se u orkestar i postala pročelnica. Velika je ovo čast za mene. Svaki dan radimo na pomlatku, privlačenju djece, težimo i modernizaciji opreme, odnosno kupnji novih instrumenata – kaže Katarina.

Najdugovječniji član orkestra je Zlatko Tomšić (68), koji svira od samih početaka. Njegov je instrument tenor.

– Zapravo sam jedan od osnivača orkestra. Kroz orkestar sam prošao predivna vremena, upoznao odlične ljude, bilo je tu nevjerojatno lijepih druženja. U ovom orkestru svirale su moje četiri kćeri: Ana, Tomislava, Marija i Margareta. Margareta je čak završila glazbenu školu na flauti. Sviram tenor koji je dosta zahtjevan instrument, ali meni ništa nije teško, danas sam u mirovini i uvijek se rado odazovem svakoj probi i nastupu – zaključio je Zlatko Tomšić. Predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić ponosan je što je društvo ima ovako uspješan orkestar.

– Biti jedini u županiji je prije svega čast. Cijelo Društvo je uz njih, daje sve što im je potrebno. U pripremi velikih obljetnica dogovorili smo održavanje Smotre vatrogasnih orkestara Hrvatske, radi se i knjiga o 50 godina orkestra te pano. Puhački orkestar je duša našeg Društva i naš vatrogasni kolektiv čini posebnim – zaključio je Pezić.

(www.icv.hr, vg, foto: arhiv)