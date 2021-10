DVD Turnašica brončana na državnom natjecanju vatrogasaca: Najljepši poklon za 95. rođendan

DVD Turnašica i DVD Virovitica ostvarili su izvrsne rezultate na državnom natjecanju vatrogasaca koje se prošli mjesec održalo na varaždinskom stadionu. DVD Turnašica u Muškoj A kategoriji osvojio je treće mjesto, dok je DVD Virovitica u Muškoj B kategoriji DVD Virovitica osvojio drugo mjesto.

Riječ je o osmom državnom natjecanju vatrogasaca na kojem su nastupila 203 odjeljenja i 2030 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Natjecanje, koje je organizirala Hrvatska vatrogasna zajednica uz domaćinstvo Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, odvijalo se na 8 natjecateljskih staza i 3 staze za štafetnu utrku.

Ovaj je uspjeh vatrogascima omogućio plasman na Međunarodno vatrogasno natjecanje koje će se 2022. godine održati u slovenskom Celju.

Tim povodom smo i posjetili naše vatrogasce koji su i ovom prigodom dokazali da naša županija pripada respektabilnima kada se radi o vatrogastvu.

DVD TURNAŠICA PONOSNA NA SVOJE “BISERE”

Ove godine DVD Turnašica, koji djeluje pri VZO Pitomača obilježava 95. obljetnicu svog postojanja i neprekidnog rada. Osnovano je daleke 1926. godine, zajedno s DVD-om Vukosavljevica kao bratsko društvo ova dva naselja.

Podrobnije nam je objasnio predsjednik DVD Turnašica, iskusni vatrogasac Josip Nemet.

– Tada nije bilo potrebe da svako naselje ima svoj DVD i zajedno su djelovali do 1938. godine, kada je došlo vrijeme da se zbog širenja ta dva naselja ta dva bratska DVD-a razdvoje i prerastu u DVD Vukosavljevica i DVD Turnašica. Bratski su podijelili opremu i krenuli sa samostalnim radom. No od samih početaka do sada, ova dva društva i dalje su složna kao jedno, pomažemo si i dobro surađujemo, a o zajedničkim prijateljstvima da i ne govorimo – napominje Nemet.

Svi koji su na bilo koji način vezani uz vatrogastvo znaju da za 1976. godinu, kada je izgrađen Vatrogasni dom i kada je društvo nabavilo prvu vatrogasnu auto-cisternu.

– Osobno pamtim taj dan, a s obzirom da je moj otac Franjo Nemet tad bio predsjednik našeg DVD-a, dosta stvari iz tog vremena mi je poznato. Sjećam se da su vatrogasci do izgradnje Vatrogasnog doma bili smješteni u maloj prostoriji uz jednako tako malu garažu, što je bilo daleko od adekvatnog prostora. Zahvaljujući tadašnjem Duhanskom poduzeću Pitomača stvari su 1975. krenule na bolje. Ustupili su nam prostor svojih nekadašnjih sušara. Ostatak prostora je nadograđen i konačno otvoren te 1976. godine. Zgrada je i danas u funkciji, a vjerujemo da ćemo u gornjem prostoru urediti još dvije prostorije koje će nam osigurati uvjete za rad mladeži i za vježbu naših vatrogasnih šampiona, „Bisera“ jer po hladnijem vremenu nemaju gdje trenirati – objašnjava predsjednik Društva.

UVIJEK NA USLUZI

DVD Turnašica čini ukupno 115 članova: 25 operativnih vatrogasaca, 40 seniora, 15 podupirućih, 9 počasnih članova, a ostalo su djeca i mladež.

– Središnje smo vatrogasno društvo u VZO Pitomača i među prvima smo na svim požarištima u općini, ali i šire, a sve po naredbi Vatrogasne zajednice VPŽ. Naši vatrogasci zajedno s drugima redovno su i na požarištima u priobalju, a uvijek smo tu i u teškim situacijama. Tako je naših nekoliko operativnih vatrogasaca bilo na potresom pogođenim područjima u Glini, a redovno smo obavljali i date nam zadatke tijekom pojačanih mjera zbog epidemije korona virusa – napominje Nemet koji kaže kako je svaki vatrogasac dobrovoljac itekako svjestan da im obveza nije samo gašenje požara, nego i biti među prvima u svim situacijama kada treba pomoći stanovništvu.

Josip Nemet ne voli se previše hvaliti uspjesima DVD-a, iako je riječ o jednom od najboljih u VPŽ, a što se natjecateljskog dijela tiče, najbolji je u VPŽ i među najboljima u Hrvatskoj.

O tom drugom, slađem dijelu više nam je rekao zapovjednik DVD Turnašica i član pobjedničke ekipe Muške A kategorije, popularnih „Bisera“, Marko Nemet. Poslije djeda Franje i oca Josipa, i on nastavlja tradiciju vatrogastva u obitelji.

– Našoj obitelji je to u krvi, a s obzirom da i vatrogastvo, kao i sve drugo poprima modernije ruho, ne sumnjam da će se tako nastaviti i dalje. Sad nam je prioritet odmoriti se, a potom donijeti taktiku i vježbati za Olimpijadu u Celju – kaže nam.

POBJEDNIČKI DUH

Zamolili smo ga da nam predstavi ekipu “Bisera” koja je i ovom prigodom potvrdila da spada u vrh natjecateljskog vatrogastva u Hrvatskoj.

– Zapovjednik ekipe je Andrej Abramović, a slijede Davor Dudašić, Marko Nemet, Željko Kajić, Luka Lach, Marko Nemet, Hrvoje Kovač, Ivan Ostoić, Bernard Blažinčić i zamjena Tomislav Lach. Ekipa je osnovana 2008. godine i odmah smo počeli bilježiti uspjehe, od natjecanja na raznim kupovima, županijskoj razini, regionalnih, državnih, pa sve do Vatrogasne olimpijade, prvo 2013. godine u gradu Mulhouse u Francuskoj, gdje smo bili izvrsni (13. od 78 ekipa), a potom u Villachu u Austriji, gdje smo osvojili 20. mjesto između 76 ekipa. U oba slučaja pripali smo skupini sa zlatnim odličjem. Kako bismo ostvarili nastupe na olimpijadama, morali smo ostvariti odlične uspjehe na Državnim vatrogasnim natjecanjima, gdje smo na prvom osvojili 3. mjesto, a na drugom 4. mjesto – prisjetio se Marko Nemet koji će nedavno održano Državno vatrogasno prvenstvo u Varaždinu još dugo pamtiti.

– Svi smo priželjkivali da se kvalificiramo na Olimpijadu koja će se 2022. održati u Celju i znali smo da trebamo biti među najboljima. Treće mjesto na Državnom je naš najveći uspjeh na državnim prvenstvima i odličan početak nove priče. Znam da će na Olimpijadi biti teško jer na nju dolaze vatrogasne ekipe iz cijelog svijeta, a poznato je da je vatrogastvo u mnogim razvijenijim zemljama na daleko višem nivou nego kod nas, neovisno radi li se o operativnom vatrogastvu ili o vatrogasnim natjecanjima.

Sredstva koja se izdvajaju za vatrogastvo su ogromna, tako da osim kvalitetnog školovanja za vatrogasce, tu postoje i razne gimnastičke dvorane, vježbališta, oprema, izdašna financijska sredstva i sve ostalo što u mnogočemu doprinosi krajnjim rezultatima. Volio bih da slična situacija bude i u Hrvatskoj, a za početak bih volio da se postojeći Vatrogasni dom u Turnašici dogradi, kako je i planirano – poželio je M. Nemet.

Ta mala ulaganja ne bi samo postojećim članovima osigurala da ostanu u vrhu natjecateljskog vatrogastva u Hrvatskoj, već bi boljim uvjetima mogli privući i zadržati mlađe naraštaje u ovom plemenitom pozivu, zaključuje Marko Nemet.

