FOTO Nova rasvjeta na Sportskom centru Tvin-u na radost svih Akademaca

U petak je na nogometnom igralištu SC Tvin, uz prigodnu svečanost, puštena u pogon nova rasvjeta koja će polaznicima Nogometne Akademije No Limit Tvin uvelike poboljšati uvjete za rad. Kako bi ovom povijesnom događaju pridali i odgovarajuću pažnju, mladi Akademci su zajedno sa svojim trenerima osmislili i odradili mali performans kroz igre svjetla i tame, te svečano upriličili službeni početak korištenja rasvjete. Ovo projekt je od velike važnosti i značaja za daljnji razvoj Akademije u kojoj redovito trenira 100-tinjak mladih sportaša raspoređenih u 7 uzrasnih kategorija.

– Vrlo smo ponosni na činjenicu da smo upravo svi mi iz NA No Limit Tvin uspjeli ostvariti nešto što su mnoge generacije trenera i igrača prije nas sanjale, te s veseljem iščekujemo daljnja druženja na, nama trenerima najljepšem radnom mjestu, nogometnom igralištu. Rezultat je to napornog rada i ulaganja velikog broja simpatizira naših Akademaca. Ispred NA No Limit Tvin ovom prilikom se prije svega zahvaljujem Contorte grupaciji i obitelji Vampovac na podršci i suradnji u realizaciji u ovako velikom i važnom projektu za našu Akademiju. Velike zahvale idu svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji projekta, od dragih ljudi iz virovitičkog Hep-a i direktora g. Begovića, do neizostavne podrške naših roditelja Akademaca. Naravno zahvaljujemo se i onima koji su izrazili želju ostati anonimni a pomogli su u pokrivanju dijela cjelokupnog troška.

Idući tjedan u planu je i odigravanje prijateljske utakmice s NK Pitomača s kojim ćemo zaključiti svečanosti povodom puštanja u pogon nove rasvjete. Sa svojim glavnim partnerom Tvin d.o.o. nastavljamo s ulaganjima u poboljšanje uvjeta za rad te se nadamo i očekujemo kako će sve biti prepoznato te dodatno oplemenjeno i od strane ljudi koji vode naš Grad i Županiju – zaključio je predsjednik NA No Limit Tvin, Tomislav Filipović te pozvao sve zainteresirane da se priključe njihovoj sportskoj obitelji. (www.icv.hr, foto: M. Rođak)