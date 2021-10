HEP najavio radove u Virovitici i Gornjem Bazju: Evo kada ćete ostati bez struje

Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica najavila je radove na području Virovitice i Gornjeg Bazja.

Za sutra (utorak) najavljeni su radovi u Virovitici u Ulici Antuna Mihanovića. Bez struje će od 8:30 do 10:30 sati ostajati kućni brojevi od 46 do 52.

Jednako tako radit će se u Ulici Andrije Hebranga, a u istom vremenskom periodu bez struje će ostati kućni brojevi od 1 do 33.

Također, obavještavaju se potrošači naselja Gornje Bazje da će od 11. do 15. listopada povremeno tijekom dana, u trajanju do jedan sat, doći do prekida isporuke električne energije. Bez struje će u predviđenom vremenu, od 8 do 14 sati, ostati kućni brojevi od 51 do 131, te kućni brojevi od 78 do 168.