HRZ kroz tri dana provodi letačke aktivnosti: Moguće probijanje zvučnog zida

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će od srijede 20. listopada do petka 22. listopada 2021. u periodu od 10 do 16 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

– Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Planirani se probni letovi na podzvučnim brzinama u vremenu od 10 do 12 sati u privremenoj zoni probnih letova “Čazma” koja je geografski izmaknuta sjeveroistočno, u rasponu 600 do 1000 metara iznad tla.

Nakon probnih letova u privremenoj zoni probnih letova “Čazma”, provodit će se zadnja faza ispitivanje aviona u vremenu od 12 do 16 sati tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1 000 do 10 000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranih letova i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te molimo građane za strpljenje i razumijevanje – poručili su iz MORH-a.

(www.icv.hr, MORH)