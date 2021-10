I virovitičke košarkašice Z-17 prvenstvo Regije Sjever započele visokom pobjedom od gotovo sto koševa razlike

Nakon odličnih rezultata košarkašica ŽKK Virovitice u Kupu, te prvenstvima Z-13 i Z-15, i njihove starije kolegice do 17 godina starosti ligu su započele odličnom igrom i visokom pobjedom.

U goste su došle djevojke Bistre iz Molvi, ekipe koja je do prije pet-šest godina nemilosrdno do vrha punila koš Virovitičanki no od tada, stvari su se znatno promijenile. Sustavan višegodišnji rad doveo je do toga da su Virovitičanke u uvoj utakmici bile favoritkinje. Očekivala se pobjeda, ali ne ovako visokim rezulatatom. Na kraju je semafor pokazao 109:14, odnosno gotovo stotinu koševa razlike.

Najefikasnija je bila Nika Kozlinger sa 28 postignutih koševa. Odličan učinak ostvarile su i sestre Cindrić. Lucija je postigla 15, a Lana 12 koševa no tome svakako treba dodati i velik broj uspješnih skokova.

Koševima i skokovima istaknula se i Ema Marjanović zabivši 12 koševa, dok su dvoznamenkasti broj koševa postigle i Mia Deskar i Marta Leda Kalaš, svaka po 10. Svoju najbolju utakmicu odigrala je Arijana Babić postigavši 9 koševa, Lea Kozlinger postigla je 6, Iva Kurjančić 3, te Martina Sabo i Nika Pavelić po 2 koša.

ŽKK Virovitica – ŽKK Bistra Molve 109:14

ŽKK Virovitica: Kozlinger Nika 28, Deskar Mia 10, Cindrić Lucija 15, Kozlinger Lea 6, Sabo Martina 2, Babić Arijana 9, Marjanović Ema 12, Cindrić Lana 12, Kurjančić Iva 3, Kalaš Marta Leda 10, Pavelić Nika 2. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)