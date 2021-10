Josip Novogradec dao ostavku na sve funkcije u HSS-u

Josip Novogradec dao je ostavku na sve funkcije u HSS-u. Tako je dao ostavku na dužnost tajnika Županijske organizacije HSS-a VPŽ, predsjednika Gradske organizacije HSS-a grada Virovitice te predsjednika Asocijacije branitelja HSS-a VPŽ.

– Uz sve ostalo što je reklo 90 posto članstva i ja mogu reći da je uzrok nekorektno ponašanje gospodina Beljaka. Naime radi se o tome da je, uoči izbora u stranci, predsjedništvo HSS-a, po prijedlogu Kreše Beljaka, imenovalo koordinatora za izbore na našoj županiji. To je statutarno neodrživo jer su i predsjednik, dva potpredsjednika i tajnik županijske organizacije živi i zdravi. Ako smo mi nepodobni ili nesposobni, trebalo nas je raspustiti i onda imenovati povjerenika. Nastavno na to, koordinatorici je rekao da je dogovoreno sve pa i da će biti predsjednica županijske organizacije. Svašta sam očekivao od takvog predsjednika, ali to nikako. To su laži. Ne želim vrijeđati nikoga, ali ovo više nema smisla, zamoliti ću ovim putem gospodina Krešu Beljaka da odstupi sa mjesta predsjednika HSS-a, ako je imalo ostalo ljubavi prema stranci, jer će na kraju ostati samo Beljak i Lenart kao glavni tajnik (to je ona osoba što je „osvojila“ 650 preferencijalnih glasova za sabor). Toliko o uspjehu. Član HSS-a ostajem, ako me ne izbace kao i mnoge druge, da mogu promatrati što će na kraju biti, odnosno HSS-a neće biti.

Ja sam osoba koja je Kreši Beljaku uvijek sve rekla onako kako je. Nisam od uvlakača i poltrona. Puno uspjeha u daljnjem radu svima koji su još ostali.

Josip Novogradec, član HSS-a od 1996. godine, ali ne mogu više – stoji u ostavci.

(www.icv.hr)