JUNIORI Uvjerljive pobjede sladojevačke Slavonije i No Limit TVIN-a: Bratstvo danas dočekuje Gradinu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 7. kola u konkurenciji juniora.

VIROVITICA-PITOMAČA

Nogometaši No Limit TVIN-a stigli su do uvjerljive pobjede koju su na domaćem terenu ostvarili protiv Rezovca. Susret je bio riješen već nakon prvih 45 minuta budući da su u prvom dijelu Akademci osigurali šest pogodaka prednosti. Tri zgoditka postigao je Theo Filipović, dok su po jedan dodali Dominik Belani, Luka Grbac i Dino Reščić. Posljednji pogodak na utakmici postigao je Ivan Crnojević dvadeset minuta prije kraja.

Suhopolje je golovima Stjepana Brođanca u uvodnih sedam minuta povelo na gostovanju u Koriji kod Omladinca, a taj rezultat stajao je do 30. minute utakmice. Prvo je na 2:1 smanjio Kristijan Štefičar, Dino Gabrić pogodio je s bijele točke za 3:1, dok je domaći sastav preko Stephana Brljačića i Josipa Barusića izjednačio na 3:3 prije odlaska na odmor. U nastavku je Omladinac postigao još tri zgoditka. Barusić je pogodio za 4:3 u 53., Štefičar je svojim drugim golom povisio na 5:3, dok je posljednji domaći pogodak postigao Mihael Janković. Konačan rezultat utakmice postavio je Adrian Hodak u 83. minuti.

Posljednji susret sedmog kola odigrat će se danas (utorak), a u Gornjem Bazju domaće Bratstvo dočekuje Gradinu. Utakmica je na rasporedu od 19:30 sati.

SLATINA-ORAHOVICA

Uvjerljivu pobjedu ostvarila je i sladojevačka Slavonija koja je ”petardom” ispratila Papuk. Po jedan pogodak na toj su utakmici upisali Mateo Novaković, David Rastović, Kristijan Ferenčak, Tin Vencl i Tin Kokorić.

Nekompletna miljevačka Mladost poražena je na domaćem terenu od Crnca rezultatom 6:1. Dominik Kapetanović doveo je goste u vodstvo nakon šest minuta igre, a bio je to ujedno krajnji rezultat prvog poluvremena. U 56. minuti izjednačio je vratar Renato Lukaček iz kaznenog udarca, no desetak minuta kasnije Crnac je do nove prednosti stigao novim golom Kapetanovića. Na 3:1 povisio je Dean Barukčić, a pitanje pobjednika riješio je Patrik Sudarić u 79. minuti. Do kraja utakmice Sudarić se još jednom upisao u strijelce, dok je preostali pogodak Crnca postigao Borna Meašić.

Čačinačka Mladost slavila je protiv Zrinskog iz Nove Bukovice s 4:1. U 20. minuti strijelac za 1:0 bio je Matija Ognjenović koji je bio precizan s bijele točke, Ante Đorđević povisio je na 2:0 u 25. minuti, a isti je igrač postigao i treći zgoditak nakon deset minuta igre u drugom dijelu. Franko Šterl realizirao je kazneni udarac za goste u 70. minuti, dok je Đorđević svojim trećim golom postavio konačan rezultat u 83. minuti.

Posljednju utakmicu kola odigrali su Dinamo i zdenačka Sloga, a u Četekovcu je slavila domaća momčad s 2:0. Leon Lipovac doveo je Dinamo u vodstvo u 17. minuti, dok je konačnih 2:0 postavio Gabrijel Obšivać dvanaest minuta prije kraja.

