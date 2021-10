KINO PARK Ovog vikenda pogledajte akcijski triler “Venom 2” 3D i animirani sinkronizirani “Nesavršeni robot Ron”

Ovog vikenda Kino Park donosi vam dvije projekcije. U subotu, 23. listopada u 19 sati na rasporedu je akcijski triler “Venom 2” u 3D projekciji, a u nedjelju, 24. listopada u 17 sati možete pogledati animirani film “Nesavršeni robot Ron” sinkroniziran na hrvatski.

Venom 2 – 3D

Izvorno ime: Venom: Let There Be Carnage

Redatelj: Andy Serkis

Žanr: akcija, triler

Uloge: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Woody Harrelson

Trajanje filma: 90 minuta

Godina: 2021.

Država: SAD

Sadržaj filma: Tom Hardy vraća se na veliko platno kao ubojiti zaštitnik Venom, jedan od najvećih i najkompleksnijih MARVEL-ovih likova. U režiji Andyja Serkisa u filmu glume i Michelle Williams, Naomie Harris te Woody Harrelson u ulozi negativca Cletusa Kasadya / Carnagea.

Nesavršeni robot Ron

Izvorno ime: Ron’s Gone Wrong

Redatelj: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Žanr: animirani

Uloge:

Trajanje filma:

Godina: 2021

Država: SAD

Sadržaj filma: Ovo je priča o Barneyju, neobičnom dječaku koji se bori s vladavinom društvenih medija, i Ronu, njegovom novom digitalnom uređaju koji može hodati i razgovarati, i koji je stvoren da mu bude trenutni ‘najbolji prijatelj‘. Ronove urnebesne smetnje pokreću ih na nezaboravno putovanje u kojem se dječak i robot upoznaju s izazovima, ali i neslućenim prednostima istinskog prijateljstva.

