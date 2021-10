MJESEC KNJIGE Nagrađivana književnica Jasminka Tihi-Stepanić mladim čitateljima predstavila svoj opus

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas (petak) je održan književni susret s nagrađivanom profesoricom i autoricom Jasminkom Tihi-Stepanić. Autorica je učenicima virovitičkih osnovnih škola – Ivane Brlić-Mažuranić, Vladimira Nazora i Katoličke osnovne škole prezentirala svoj književni opus. U uvodu pozdravila ju je i ukratko predstavila Mirjana Kotromanović, voditeljica Stručno-znanstvenog odjela i Informacijsko-posudbene službe.

Autorica je učenicima govorila o svojim romanima i zbirkama priča, provela ih je kroz nastanak svakog od naslova te im zanimljivo i na njima blizak način približila problematiku kojom se bavi u svakom od svojih djela.

Teme o kojima autorica kroz svoje protagoniste u romanima progovara su suvremene – društvene mreže (Imaš fejs?), videoigrice i ovisnost o računalima (Bacit ću ti kompjutor kroz prozor), borba s anoreksijom već u višim razredima osnovne škole (Moja neprijateljica Ana), odrastanje u odgojnom zavodu (Dom iza žice)…

Svaki od njih, objasnila je autorica, nastao je na stvarnim iskustvima i životnim pričama djece, mladih, osobnom iskustvu ili iskustvu kolega profesora i nastavnika. Neki od romana danas su izborna lektira u višim razredima osnovnih škola, a govoreći o svom pisanju, autorica je naglasila kako piše već punih deset godina i to isključivo “djeci i mladima 21. stoljeća”.

PROBLEMATIKA MLADIH 21. STOLJEĆA

Ove priče nisu mogle biti ispričane ranije, već sada, pojasnila je, i to baš na ovaj način.

-Svijet i vrijeme u kojem vi živite potpuno su drugačiji od svijeta i vremena u kojem žive vaši roditelji ili bake i djedovi. Ovi romani napisani su za vas, generaciju koja živi u 21. stoljeću, generaciji koja odrasta uz računala i mobitele, ali i dalje ima iste probleme i poveznice kao i generacije prije vas. Govorim o prijateljstvu, o ljubavi, odnosima u obitelji, s kolegama u školi, to je nešto što ostaje i što je važno i danas, neovisno o Facebooku i svime što je donijelo 21. stoljeće. To je priča o vašim interesima u vašem vremenu – rekla je autorica učenicima koji su je pratili od riječi do riječi.

Susret je zaključen pitanjima učenika, koje je zanimalo više o njenom stvaralaštvu i pisanju. Autorica im je povjerila kako joj je knjiga životno važna i nezamjenjiva te im uputila važnu poruku, pogotovo u vrijeme Mjeseca hrvatske knjige, a koji je počeo danas i traje do 15. studenog i čijim povodom je organiziran ovaj susret.

– Knjige su važne ne samo zato jer uz njih postajete pametniji, već zato što je čitanje knjiga užitak. Svatko tko voli čitati, zna koliko i uživa u knjizi. Za knjigu nikad nije kasno i od nje nikad nemojte odustati – potaknula je mladu publiku, ali i njihove nastavnice i profesorice te sve okupljene ova zanimljiva autorica.

Jasminka Tihi-Stepanić danas je među najnagrađivanijim autorima za djecu i mlade. Njen roman “Imaš fejs?” dobio je Nagradu “Mato Lovrak” za najbolji roman i djecu objavljen u 2011. godini, a za roman “Moja neprijateljica Ana” dobila je nagradu “Anto Gardaš” za najbolji dječji roman objavljen u 2015. godini.

Dobitnica je međunarodne (regionalne) nagrade „Mali princ“ za roman Ljeto na jezeru Čiču (2019. godine) te je s tim romanom uvrštena na Časnu listu IBBY-ja za 2020. godinu. Ugledni godišnji katalog preporuka knjiga iz područja svjetske književnosti za djecu i mlade „White Ravens“ uvrstio je taj roman na svoju listu za 2020. godinu, čime je Jasminka Tihi-Stepanić uvrštena i u svjetsku književnu antologiju. Bio je to stoga susret u kojem su učenici mogli uživati u predstavljanju i opuštenom razgovoru sa autoricom čije romane čitaju i za lektiru. (www.icv.hr, mlo)