Ovog četvrtka proglašenje najboljih EU projekata Hrvatske, u finalu su četiri županijska kandidata – Dravska priča, TIC, Mreža inkubatora VPŽ i “Rodna kuća Petra Preradovića”, te Grad Virovitica

U četvrtak, 21. listopada proglasit će se najbolji EU projekti Hrvatske, u finalu su čak četiri županijska kandidata – Dravska priča, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica, Poduzetnički inkubator VPŽ i “Rodna kuća Petra Preradovića”. Svečano proglašenje i dodjelu priznanja najuspješnijim gradovima i najboljim EU projektima 2021. održat će se u Hotelu Wyndham Grand Novi Vinodolski Resort s početkom u 18:00 sati.

Nagrade za najbolji EU projekt 2021. bit će dodijeljene u kategorijama:

• doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici

• doprinos prekograničnoj suradnji

• doprinos znanosti i inovacijama

• doprinos poduzetništvu

• najbolji EU projekt prema izboru čitatelja Jutarnjeg lista

Nagrade za najbolji grad 2021. bit će dodijeljene u kategorijama:

• gospodarstvo

• obrazovanje, demografija, mladi i socijalna politika

• kvaliteta života

• šampion fondova EU

Podsjećamo, u utrci i izboru za najbolji EU projekt po odluci javnosti pobjedu je odnio projekt Renew Heat ispred Karlovačke županije, s osvojenih 41 posto glasova, drugo mjesto pripalo je projektu Poslovni inkubator Kosore ispred Splitsko-dalmatinske županije, koji je dobio 10 posto glasova, a treće mjesto projektu ispred Grada Zagreba Innovation in dressing techniques, s osvojenih 9 posto glasova. Četvrto mjesto zauzeo je projekt ispred Brodsko posavske županije, Kraći put do zdravlja, a peto projekt Istarske županije – KeyQ+: Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske.

U kategoriji Doprinos znanosti i inovacijama stručni žiri će birati pobjednika između četiri projekta – BLUEMED, Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA; Inovation in dressing techniques Razvojne agencije Zagreb; Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, te projekt Tehnološko-inovacijski centar Virovitica Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA.

U kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici za pobjedu se bori 11 projekata – Kraći put do zdravlja Centra za razvoj Brodsko-posavske županije; Model aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedu prilagođenih programa osposobljavanja i radnog treninga Razvojne agencije Zagreb; Muzej budućnosti – građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja Primorsko-goranske županije; 1,2,3…PALIM LAMPICU! – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA; Partnerstvo za sve 2 Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije PORA; Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u SDŽ Javne ustanove RERA S.D.; Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije; Posjetiteljski centar “Dravska priča” – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA; Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajem Javne ustanove razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, projekt Secesijska turistička ruta Osijeka i Subotice Javne ustanove Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije te projekt Varaždinske županije Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičnoj Europi – SOLICRIS.

U kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji natječe se sedam projekata – CIRCE2020 – Expansion of the circular economy concept in the central Europe local productive districts Javne ustanove RERA S.D., koji je trećeplasirani po odluci publike, Claustra+ – Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum Primorsko-goranske županije, In cultura veritas Zagrebačke županije; Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u djelatnosti prerade metala i plastike, kroz razvoj mreže znanja i poduzetničke infrastrukture. “COMPETE PLAMET” Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, KeyQ+: Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove; Preradović & Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area (Preradović i Csokonai – proslava pjesnika romantizma u prekograničnom području) – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA te projekt Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija (Stronger) Centra za razvoj Brodsko-posavske županije.

I na kraju, u četvrtoj kategoriji, Doprinos poduzetništvu žiri će birati između devet projekata – Centar za razvoj i edukaciju – specijalizirani poduzetnički inkubator Zadra Nove; ENTER: Entrepreneurship for Employment Zagorske razvojne agencije; Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore Javne ustanove RERA S.D., koji je ujedno i pobjednik po odluci publike; Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije Javne ustanove Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA; Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA; Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije PORA; Poduzetnički inkubator Požega Regionalnog koordinatora PSŽ; Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije Krapinsko-zagorske županije, te projekt Renew Heat – Heating communities with renewable energy Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županija, koji je po odluci publike drugoplasirani projekt.

