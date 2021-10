‘Rapsodija u plavom’: Dino Milinović – Graničar Bušetina 9:1, Pitomača odličnom predstavom oduševila domaće navijače

Bila je ovo još jedna fantastična predstava u režiji nogometaša Pitomače, koji su na svom travnjaku u županijskom derbiju sedmog kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica doslovno ‘razmontirali’ bušetinskog četvrtoligaša. Poentirali su Pitomačani u ovom susretu čak devet puta, a šest puta u listu strijelaca upisao se danas ‘nevjerojatni’ Dino Milinović.

‘Muke’ po momčad trenera Stjepana Pleše, koji je ovu utakmicu pratio s tribina zbog kazne iz prošlog kola, počele su već u šestoj minuti, kad je Milinović prvi puta matirao Eljfata Mehmedija za početnih 1:0.

Domaća prednost trajala je svega tri minute. Za, ispostavit će se kasnije jedini pogodak Graničar Bušetine u ovom susretu pobrinuo se Karlo Petrinić udarcem s dvadesetak metara, nakon što se lopta ‘odbila’ od domaćeg bloka i prevarila vratara Hrvoja Zdelara. I, kad bismo rekli da je to bilo sve od momčadi u ‘žutim’ dresovima, definitivno ne bi pogriješili. Prilike domaćih redale su se u nastavku ‘kao na traci’. Četiri vrlo precizna ubačaja iz kuta imao je Ivan Begović, ali pokušaji glavom Mateja Babića i Dine Milinovića nisu pronašli put do Mehmedijeve mreže, koja se nije zatresla sve do 35. minute, kad je Begović nakon jedne kontre prizemnom loptom pronašao ‘sveprisutnog’ Milinovića, koji drugim pogotkom vraća prednost Presečanovoj momčadi.

Krajem prvog dijela pokušao je iz slobodnjaka poravnati Janko Brlas, ali lopta je završila u ‘živom zidu’, a potom i van granica igrališta. To je ujedno bio i konačan rezultat prvog dijela, iako su domaći imali još nekoliko zanimljivih pokušaja, a najbliži pogotku bili su u 42. minuti nakon uigrane akcije ‘iz kornera’, kad je u konačnici Matej Babić okušao svoj udarac koji završava u gostujućem bloku.

Odmah na startu drugog dijela Marko Matančić probija po boku u ‘svom stilu’, ubacuje na peterac gdje je nečuvan Milinović, ali lopta odlazi ‘tik’ uz vratnicu i nema promjene rezultata. S druge strane, pokušao je razigrani Karlo Pelko s nekoliko lopti u prostor pronaći bušetinske napadače, ali domaća obrana reagirala je pravovremeno i bez greške.

Držali su se gosti sve do 54. minute, a onda je krenula domaća ‘kanonada’, koju je svojim pogotkom otvorio Ivan Begović.

Tri minute kasnije već je 4:1. Ovog puta odlično je “probio” Alen Jantol i asistirao Milinoviću za hat-trick i veliko slavlje dijela tribine na kojem su bili domaći navijači. Raspoloženi Jantol u 64. minuti okušao je svoj udarac, nakon što mu je loptu nakon jedne kontre na dvadesetak metara odložio Karlo Jakupec. Bila je to golčina za “petardu” u mreži Plešine momčadi.

Uslijedio je mali ‘šou’ Milinovića, koji je ovog puta postigao ‘pravi hat-trick’. S tri pogotka u četrnaest minuta (66′, 70′ i 80′) podigao je domaću prednost na visokih i pomalo nevjerojatnih 8:1, a bio je blizu i svom sedmom pogotku, ali pogodio je vratnicu. “Točku na i” postavila je u 82. minuti svojim pogotkom domaća ‘sedmica’, iskusni Valentino Paradinović koji se, iako još nije na ‘100 posto’, uspješno vratio nakon neugodne ozljede mišića, a s klupe je ušao zamijenivši Jakupeca u 69. minuti susreta.

Gosti su u završnici imali dva ‘jalova’ dalekometna pokušaja i rezultat se više nije mijenjao. Bila je ovo ‘potpuna opsada’ gostujućih vrata i rezultat je, prema svemu prikazanom, mogao biti i veći.

-U susret smo ušli s maksimalnim respektom prema momčadi Graničar Bušetine. U prvom dijelu smo dominirali, ali nismo prikazali onu igru na koju smo navikli naše navijače, ali smo zato u drugom dijelu ubacili u veću brzinu, uozbiljili se i to se odrazilo na konačnom rezultatu. Ova pobjeda nagrada je cijeloj ekipi, čestitam svim momcima na zalaganju, a posebno Dini Milinoviću koji je danas poentirao čak šest puta – bio je nakon susreta presretan domaći strateg Ivan Presečan čestitavši gostima na fer i korektnoj igri.

Oduševljenje ovako visokom pobjedom, kao i svojom igrom, nije ‘krio prvi čovjek’ susreta.

-Čestitke gostujućoj momčadi koja, iako nije pretjerano stvarala prilike, pokazala se u prvom dijelu kao tvrd orah. Naš mukotrpan rad došao je do izražaja tek u drugom dijelu i na kraju je samo bilo pitanje s koliko će golova razlike završiti ova utakmica – rekao je Milinović pohvalivši svoje suigrače za maksimalno zalaganje i pravi ‘pristup’.

Kao što smo već rekli, Stjepan Pleše utakmicu je pratio s tribine, a na gostujućoj klupi sjedio je Luka Brlas koji je biranim riječima pohvalio igru nogometaša u ‘retro’ plavim dresovima.

-Čestitke treneru Presečanu i domaćim nogometašima na uvjerljivoj pobjedi. U prvom dijelu smo se držali, ali onda je uslijedio pad snage, a zatim i koncentracije i završilo je kako je završilo. Pitomača nas je nadigrala, ekipa je fizički spremna i uigrana i to se itekako vidjelo na travnjaku. Od ovakve momčadi nije sramota izgubiti, ali mislim da je devet pogodaka malo previše, za toliko sigurno nisu bolji, ali jednostavno smo se raspali – rekao je Brlas.

Pitomača – Graničar Bušetina 9:1

Igrač utakmice: Dino Milinović

(www.icv.hr, ts)