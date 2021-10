Rekreativno-zabavnim programom u Virovitici obilježen Međunarodni dan starijih osoba: Anka Amidžić i Ivan Pisković dobili posebne nagrade

U organizaciji Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, a pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i supokroviteljstvom Grada Virovitice, uz svesrdnu pomoć županijske i gradske Sportske zajednice, danas se (petak) obilježava Međunarodni dan starijih osoba.

Radi se o danu kojeg je 1990. godine proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine da se prilagodi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi. Time se žele potaknuti sve sredine da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Središnja svečanost u Virovitici održala se na gradskoj šetnici s raznovrsnim rekreativno-zabavnim programom koji je započeo u 10 sati. Pod olimpijskim geslom ”Važno je sudjelovati” organizirana su natjecanja umirovljenika u pet starih, već pomalo zaboravljenih igara: bacanju potkove, bacanju kolutova, nošenju košare na glavi, visećoj kuglani i brzom hodanju.

Igre je otvorila pročelnica Službe za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović. Na otvaranju igra, uz nju su bili zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek–Golinac i direktorica turističke zajednice grada Virovitice Katarina Đurđević.

– Prije dvije godine organizirali smo nešto slično u hali Viroexpo s puno većim brojem sudionika. Ovog puta je, zbog epidemioloških razloga, bilo nešto skromnije. Nadam se da će nam prilike dogodine omogućiti novo ovakvo okupljanje– zadovoljan odzivom sudionika bio je predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han.

Po četvero najuspješnijih u svakoj kategoriji dobili su prigodne medalje. U dijelu natjecanja trebalo se pripetavati, kako bi se dobili najbolji, a najstariji sudionici primili su prigodne nagrade. Bili su to Anka Amidžić (80) i Ivan Pisković (92), a nagrade i medalje uručila je Jasna Abramović.

– Zadovoljna sam postignutim rezultatima, iako se već nekoliko godina aktivno ne bavim sportom- rekla nam je osvajačica triju medalja Marija Belani.

Ozarenog lica bio je i Tomislav Košić, koji je preuzeo medalju i za svoju suprugu.

– Ne bavim se sportom, ali se vidi da sam u formi- dometnu je Tomislav Košić.

U zabavnom programu po prvi put se predstavila folklorna skupina Matice umirovljeničkih udruga VPŽ, a nastupila je i plesna skupina Češke besede.

Korisnici Dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Virovitica tom su prigodom prezentirali nekoliko vježbi namijenjenih osobama treće životne dobi, a djelatnici Doma zdravlja VPŽ svim zainteresiranim mjerili su krvni tlak i razinu šećer u krvi.

Doprinos obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba dale su i dvije gradske kulturne ustanove. Gradski muzej Virovitica sutra (subota) je od 12 do 19 sati osigurao besplatan ulaz umirovljenicima, a za one koji dođu u 13 sati i stručno vodstvo kroz sve muzejske zbirke. Istodobno, Gradska knjižnica i čitaonica od 1. do 8. listopada svim zainteresiranim umirovljenicima daruje besplatnu polugodišnju članarinu.



REZULTATI

BACANJE KOLUTOVA – ŽENE

1.Maja Dukarić

2. Jasna Kepka

3. Marija Belani

4. Anka Amidžić

BACANJE KOLUTOVA – MUŠKARCI

1. Josip Troha

2. Stjepan Štefek

3. Zdravko Eškit

4. Milan Mihić

NOŠENJE KOŠARE NA GLAVI – ŽENE

1. Maja Dukarić

2. Zlata Košić

3. Bara Šiptar

4. Marija Jurišić

NOŠENJE KOŠARE NA GLAVI – MUŠKARCI

1. Tomislav Košić

2. Dragutin Kozjak

3. Ivan Szabo

4. Jan Van de Pol

BACANJE POTKOVE – ŽENE

1. Snežana Brkić

2. Nada Polić

3. Marija Belani

4. Tugomila Reder

BACANJE POTKOVE – MUŠKARCI

1. Stjepan Štefek

2. Milan Mihić

3. Tomislav Košić

4. Željko Lacković

VISEČA KUGLA – ŽENE

1. Snežana Brkić

2. Marija Belani

3. Wieza Bruurs

4. Đurđa Jelenčić

VISEČA KUGLA – MUŠKARCI

1. Milan Gosler

2. Franio Pajtl

3. Ivo Kovač

4. Stjepan Štefek

BRZO HODANJE – ŽENE

1. Đurđa Bajivić

2. Marija Valentić

3. Ana Pavoković

4.Božica Morović

BRZO HODANJE – MUŠKARCI

1. Tomislav Košić

2. Stjepan Štefek

3. Željko Lacković

4. Tomislav Valenčić

