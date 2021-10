Siniša Prpić održao novu presicu vezanu uz divlje odlagalište na prostoru bivše virovitičke vojarne

Siniša Prpić, predsjednik Hrvatske stranke pravne države, ujedno i vijećnik u Gradskom vijeću Virovitice danas (petak) je održao novu konferenciju za medije na temu divljeg odlagališta na prostoru bivše virovitičke vojarne. Nastavak je to priče koju je započeo početkom lipnja ove godine, kada je javnosti poslao poruku koju prenosimo u cijelosti:

– Naime, ovdje se uopće ne radi o divljem odlagalištu. Jer kako tumačiti izjavu Kristijana Sabe, pročelnika za komunalne djelatnosti, da je ovdje dovezeno 5,5 tisuća kubika građevinskog otpada, a ovdje imamo vatrogasnu postrojbu koja je ovdje dan i noć, dakle ne radi se o divljem odlagalištu, nego se radi o nekom poznatom tko je to dovezao. Jer, naime, kad se radi o divljem odlagalištu, onda govorimo o odlaganju van legalnog odlagališta i presumpcija je da se radi o nekom nepoznatom počinitelju. Nije mogao netko nepoznat dvije, tri, četiri zgrade porušiti na vojarni i prevesti ovdje 300-400 metara dalje. Taj netko je bio vrlo dobro poznat Ivici Kirinu i aktualnoj vlasti – rekao je tad Prpić.

Prpić je danas ponovno podsjetio o čemu je točno riječ i naglasio kako je gradonačelnika Ivicu Kirina osobno prijavio Europskom uredu za borbu protiv prijevare (OLAF) zbog, kako kaže, ‘činjenične stvari’, tvrdeći da je poticao i obmanuo članove Gradskog vijeća 27. svibnja i odlagalište na vojarni deklarirao kroz odluku koja je tamo donešena kao divlje odlagalište. Sve to Prpić je popratio dokumentima i fotografijama.

– Ovdje se nalazi nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine, a nigdje u ovom dokumentu nema ‘divljeg odlagališta’ u krugu vojarne. Godine 2017. ovdje se nalaze samo Rezovac, Golo Brdo, Jasenaški put i nekadašnje naselje Požari. Nadalje, dolazimo do studenog 2019. godine, kada ponovno nema već spomenutog odlagališta, a ista je situacija i u svibnju 2020. godine. Nadalje, na sjednici Gradskog vijeća 2021. godine, na kojoj je dužnost da se svake tekuće godine podnese izvješće o lokacijama odbačenog otpada, opet navode ista mjesta kao i ranije, ali ovog odlagališta na vojarni, ponovno nema. Nadalje, dolazimo do famozne sjednice 27. svibnja, gdje je objašnjeno vijećnicima da će se ukloniti građevinski otpad s ovog mjesta, koje će sufinancirati Europska unija s 414.000 kuna, građani Virovitice s 276.000 kuna, što ukupno iznosi 690.000 kuna i sve to preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a onda, posredno, izvući novac iz EU fondova. Ovaj Prijedlog odluke koja je donešena, gdje jedini ja i još jedan vijećnik to nismo podržali, u članku 5. stoji da Grad vodi evidenciju o lokaciji onečišćenog otpada na području grada Virovitice, kao i u članku 6. “radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada provodi se redoviti nadzor od strane komunalnog redarstva”. Na izričit upit, 2. lipnja ove godine zvalo se komunalnog redara, koji inače dobro radi svoj posao, ali za ovu lokaciju nije imao pojma – rekao je, između ostalog, Prpić.

Naglasio je kako se na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. svibnja dogodila jedna ‘velika laž’.

-U zapisniku o održanoj sjednici, 27. svibnja, stoji da su taj Prijedlog razmatrali Odbor za statutarnopravna pitanja i Odbor za komunalne djelatnosti čiji sam i ja član i da su dali pozitivno mišljenje. To je jedna debela laž, jer sam tamo bio apsolutno negativan – rekao je Prpić.

Kao novost u ovom slučaju, navodi podatke dostupne na Geoportalu pokazujući situaciju na već spomentuom području 2017./2018. godine, ali i ranije, što je, kako kaže, u potpunom nesuglasju s iskazom gradonačelnika Kirina da se ovdje godinama navažao otpad.

– Godine 2019. dolazi do promjene što se jasno vidi na Geoportalu, a to se sve još jasnije vidi na ovom prikazu iz zraka, kojeg sam dobio anonimno, dakle do 3. ožujka 2019. godine ovdje nije bilo utabanog puta i ovdje se nije prolazilo – rekao je Prpić i još jednom naglasio kako je ovdje riječ o odlagalištu koje nije deklarirano kao ‘divlje’ i ne zadovoljava taj kriterij, već da je riječ o deponiju građevinskog otpada, te da je isti dovezao netko vrlo poznat virovitičkom gradonačelniku Kirinu.

