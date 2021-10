SPOMENAR OMILJENIH SERIJA Tko je ostavljao posao, večeru i društvo zbog Santa Barbare, Sjevera i Juga, Twin Peaksa?

Hoće li Cruz konačno pronaći i spasiti Eden, a Mulder i Scully priznati jedno drugom da ih uz lov na „istinu koja je tamo, vani“ veže i više od profesionalnosti, što će danas donijeti „trokut“ tajkuna Blakea Carringtona, supruge Krystle i nezaboravne bivše Alexis iz Dinastije i hoće li Orry iz Sjevera i Juga konačno dobiti ijedno Madelinino pismo koje mu ona, doduše, piše, ali joj ih otac uništava?

Bila su to pitanja iz omiljenih serija zbog kojih su milijuni gledatelja diljem zemlje prije tridesetak godina uzimali stanku na poslu, zaustavljali građevinske radove ili prestajali s pripremom večere, kako bi to vrijeme proveli uz male ekrane i pratili sudbine svojih omiljenih likova.

Bilo je to doba kada se serija nije mogla lako naknadno pogledati i kad nisu postojale suvremene platforme na kojima se u jednom danu mogu pogledati cijele sezone. Trebalo je čekati određen termin, a ako bi se epizoda propustila, obavezno se pronalazio netko – član kućanstva, susjeda, prijatelji s posla da ih upute u sve što se taj dan dogodilo u životima protagonista na ekranu.

Ponukani tim vremenom, zavirili smo u spomenar i odabrali neke od serija i sapunica uz koje se prije tridesetak godina odrastalo, živjelo, likove zbog kojih smo se šišali na specifičan način i oblačili po trendu koji su oni tada diktirali na svjetskim pistama. Uz koje smo plakali, ljutili se i bili u sedmom nebu kad bi romansa došla na svoje.

Bacite stoga pogled na kratki popis i prisjetite se uz koje ste epizode proveli sate i sate.

Napominjemo da na ovom popisu nisu one čije smo reprize imali nedavno priliku gledati ili se još uvijek emitiraju, a među kojima su „Alo, alo“, „Zvonili ste, milorde“, „Baywatch“, „Dallas“, „Alf“, “Doktorica Quinn”…

Sjever i Jug

Serija prati sudbinu dva lika, Georgea Hazarda i Orrya Maina koji će postati najbolji prijatelji za vrijeme školovanja na uglednoj vojnoj akademiji West Point. Njihovo prijateljstvo stavit će na kušnju građanski rat, a George i Orry naći će se na suprotnim stranama, za vrijeme kojega su Sjedinjene Američke Države bile podijeljene na ‘Sjever i Jug’. Serija prati i ljubavnu priču Orryja i Madeline koja je gledatelje napeto držala pred malim ekranima.

2. Dinastija

Radnja serije je pratila život Carringtonovih, bogate porodice naftnih tajkuna koji su živjeli u Denveru. Glavni lik bio je karizmatični naftni tajkun Blake Carrington koji je živio na luksuznom imanju izvan Denvera i čiju smo obiteljsku priču pratili u kontekstu suparništva s obitelji Colby. Serija koja je od ove bila još popularnija bila je Dallas, emitirana nešto ranije, a u kojoj su glavni protagonisti također bili tajkuni, „naftaši“ Ewingovi.

3. Santa Barbara

Malo koja serija izazvala je toliku lavinu emocija kao Santa Barbara, u kojoj su gledatelji između ostalih, pratili i ljubavnu priču i zavrzlame između Eden i Cruza, C.C.-ja i drugih likova kroz čak devet godina. Bilo je to doba u kojem su likovi toliko ušli „pod kožu“ gledatelja da su se za sirotu Eden uplaćivale mise da progleda i da ju Cruz konačno nađe, odnosno da ostanu sretni do kraja života. Posljednja epizoda emitirana je u siječnju 1993. godine, čime je završila cijela jedna epoha za ljubitelje sapunica.

4. Sirota mala bogatašica

Milijuni gledatelja pratili su godinama transformaciju sirote Consuelo u prekrasnog bogatog labuda. Neuglednu, a dobru sluškinju maćehe i braće koju život nikako da pomazi zavoljela je publika na prvu i s njom prolijevala suze na svaku novu nepravdu i radovala se ljubavi koja je polako nadolazila.

5. Dosje x

Neriješeni, misteriozni slučajevi koje istražuju neumorni i za neuobičajene pojave otvoreni agent Mulder i njegova pragmatična, racionalna kolegica Sully obilježili su gotovo cijelo jedno desetljeće. Kultna serija bavila se brojnim slučajevima od kojih su neki stvarali pravu jezu i poticali gledatelje na propitivanje svega što vlade i nadležni zapravo znaju, rade i financiraju dok odlučuju „o običnom puku“, a što zapravo prešućuju radi „općeg dobra“.

6. Twin Peaks

Čekali smo dugo otkriti tko je ubio Lauru Palmer i što se krije iza naoko pitomog života u gradiću Twin Peaks. Prvotna kultna serija zamišljena je u samo osam nastavaka, no zbog popularnosti snimljene su na kraju dvije sezone i tridesetak epizoda kroz koje se publika vodila do odgovora na pitanje o Laurinom ubojstvu. Gledatelji su nekad bez daha, nekad u nevjerici, a nekad s puno vlastitih teorija pratili detektiva Coopera, koji u gradić dolazi istražiti ubojstvo i otkriva da u biti ništa nije onako kakvim se čini. Serija je zaradila strašnu popularnost, a kasnije i dio kritika zbog velikog iskoraka u paranormalno, no svatko tko je bar jednom pogledao seriju, zauvijek će pamtiti, ako ništa drugo, bar patuljka u crvenom odijelu koji pleše.

7. Zona sumraka

Ako već niste pogledati niti jednu epizodu od njih 156 (koje prate teme od izvanzemaljaca, paranormalnih pojava, kombinirajući elemente horora, drame, psihološkog trilera i crne komedije u žanru SF-a i to u crno-bijelom stilu), onda će vam zacijelo biti poznata bar uvodna scena – vrata koja se otvaraju u svemiru. Serija je i danas popularna među ljubiteljima ovog žanra, ali i drugih, zbog svoje bezvremenosti i načina na koji propituje škakljive teme i vrijednosti društva.

8. Poroci Miamija

Žene su ih zaljubljeno pratile, a muškarci željeli biti poput njih. Riječ je o popularnom dvojcu detektiva iz Odjela za poroke, Jamesa Sonnija Crocketta i Ricarda Rica Tubbsa u megapopularnoj seriji Poroci Miamija. Ova serija smatra se jednom od najutjecajnijih serija svih vremena, prvia je na svijetu koja se emitirala u stereo zvuku i koja je na male ekrane donijela i posebne zvučne i vizualne efekte. Samo za glazbu serija je osvojila niz nagrada, a priču o Sonniju i Tubbsu kasnije je publika mogla pratiti i kroz film iz 2006.

