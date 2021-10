Stiže osjetna promjena vremena: Za srijedu zbog obilnije kiše izdano upozorenje

Bablje ljeto koje smo imali tijekom vikenda, ali i početka tjedna, je iz nas. Stiže nam promjena vremena uz oborine, pad temperature zraka i okretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove.

Od srijede do subote očekujemo nestabilno, promjenjivo, tmurno, sivo, osjetno hladnije vrijeme. Oborine će mjestimice biti obilnije, a mogući su izraženiji grmljavinski pljuskovi koji mogu biti praćeni tučom. Vjetar slab do umjeren na udare i jak sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, zbog čega će se činiti kao da je hladnije od realne mjerne temperature zraka.

Jutarnje temperature zraka od 6°C do 13°C tijekom srijede. Najviše dnevne od 10°C do 20°C.

Na području Virovitičko-podravske županije u navedenom vremenskom periodu očekujemo 30 do 70 mm oborine ili litara kiše po četvornom metru. Najviše kiše očekujemo od srijede do petka. DHMZ je za sutra izdao žuto upozorenje zbog obilnije kiše i mogućih lokalnih poplava. Očekuje se od 20 do 30 mm oborine.

Trenutni izračuni prognostičkih modela tijekom subote te osobito nedjelje crtaju stabilnije vrijeme. Tijekom nedjelje vrlo vjerojatno suho. U jutarnjim, ali i večernjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

U nastavku tjedna, osobito od četvrtka, mogla bi započeti sezona grijanja.

(www.icv.hr, kp)