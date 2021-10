Teška ozljeda Dominika Bogatija: Suhopolje poraženo na gostovanju u Kloštru Podravskom

Nakon dva ligaška remija te vrlo dobre predstave protiv drugoligaša Rudeša, nogometaši Suhopolja upisali su poraz na gostovanju u Kloštru Podravskom gdje ih je dočekala Mladost u sklopu 7. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. Nakon 90 minuta rezultat je glasio 4:0 u korist domaće momčadi.

Grofovi su odlično ušli u utakmicu i u potpunosti dominirali terenom, jednostavno su nadigrali domaći sastav, stvorili nekoliko opasnih situacija pred golom Mladosti, no vratar Franjić danas je bio na visini zadatka. Ipak, jednu od rijetkih prilika u prvom dijelu domaći su nogometaši uspjeli realizirati. U 23. minuti utakmice strijelac za 1:0 bio je Lovro Šandrovčan, a bio je to ujedno konačan rezultat prvog poluvremena.

U svega dvije minute, od 53. do 55. minute susret je bio riješen. Petar Kramarić dva je puta matirao Natanaela Vidaka i osigurao svojoj momčadi sigurnu prednost, dok je posljednji pogodak za konačnih 4:0 postigao Dominik Barukčić u 68. minuti utakmice.

Dvije minute kasnije ”žuto-zeleni” ostaju s 10 igrača na terenu. Prvo je tešku ozljedu u 69. pretrpio Dominik Bogati koji je vozilom Hitne pomoći prebačen u najbližu bolnicu zbog mogućeg loma noge, a na sve to reagirao je njegov brat Dorian koji je zbog preoštrog starta u 70. minuti zaradio izravan crveni karton.

– Opet se dogodilo ono što nam se događa cijelo ovo vrijeme. Prvi dio utakmice odradili smo fantastično, imali smo jednu stopostotnu šansu i još nekoliko vrlo izglednih prilika, ali vratar Franjić koji se pridružio klubu na početku ove sezone odradio je odličan posao i držao je Mladost u utakmici. Zbilja moram pohvaliti svoje dečke koji su s maksimalnim angažmanom ušli u susret, a pohvale za to dobili smo i od trenera domaće momčadi koji je izjavio kako ih nitko ovako nije namučio i nadigrao kao što smo mi napravili u tih 45 minuta. I onda nakon svih propuštenih prilika primiš prvi gol, pa drugi i to je bilo to, raspali smo se – rekao je Samuel Spudić i dodao.

– Ostali smo još bez braće Bogati, Dominik je pretrpio težu ozljedu, a Doriana neće biti zbog crvenog kartona. Morat ćemo se sada dodatno posložiti, tražimo pojačanja, ali ne vjerujem da ćemo uspjeti koga dovesti do početka zimskog prijelaznog roka. Sad nam dolaze teške utakmice, hoće li biti bodova teško je za prognozirati, ali dat ćemo sve od sebe – zaključio je.

Suhopolje je tako i dalje ostalo na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s dva osvojena boda, a pretposljednji Borac, zahvaljujući remiju protiv Ferdinandovca, osigurao je jedan bod prednosti.

