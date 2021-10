SVEČANA DODJELA DIPLOMA U Virovitici majstorski ispit položilo 36 kandidata iz osam hrvatskih županija

U prostorijama Obrtničke komore u Virovitici, a u organizaciji HOK – Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije danas (srijeda) je održana svečana podjela majstorskih diploma za jesenski rok 2020. i proljetni rok 2021. godine.

U jesenskom roku ispit je položilo 11 kandidata, dok je u proljetnom roku ispit položilo 25 kandidata. Školovali su se za 16 zanimanja od kojih je najviše bilo frizera (7). Osim iz Virovitičko-podravske, majstorski ispit u Virovitici pohađali su i kandidati iz osam ostalih županija.

U Područnoj obrtničkoj komori Virovitičko-podravske županije, do danas je majstorski ispit položilo ukupno 1.532 osobe i po tom podatku ova obrtnička komora je pri samom vrhu komora u Hrvatskoj.

Svečanoj dodjeli majstorskih ispita nazočili su pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, te Stjepan Kenjerić, predsjednik HOK – Područne obrtničke komore VPŽ, a ujedno su dodijelili majstorske diplome kandidatima.

– U dva održana roka, jesenskom, koji je održan prošle godine, te proljetnom iz ove godine, imali smo ukupno 49 polaznika. Od njih je 36 pristupilo ispitu, svi su ih uspješno položili, a danas smo se okupili kako bi im dodijelili zaslužene diplome. One su zapravo najviši stupanj majstorskog ispita i više od tog kao majstori ne mogu postići. Sada je pred njima budućnost otvaranja obrta, neki su to već učinili te rade posljednjih godinu dana, ali do sada nisu mogli primati učenike na praksu kojom bi djecu usmjeravali u sva ova zanimanja te ih naučili kako se kvalitetno radi. U našim strukama bitna je i teorija i praksa. Uz pomoći koje nude županije i gradovi u ovo je vrijeme puno lakše otvoriti obrte budući da su oni potaknuti kao segment od kojeg se može živjeti. Želim im ovom prilikom puno sreće, uspjeha i poštenog rada, jer samo se tako stvara nova i bolja Hrvatska- istaknuo je predsjednik HOK – Područne obrtničke komore VPŽ Stjepan Kenjerić.

Jedan od zadovoljnih majstora bio je i Ivica Tržić iz Grabrovnice kojemu su danas dodijeljene čak dvije diplome, za zanimanja zidar i fasader.

– Što se tiče situacije kod mene, na polaganje majstorskog ispita odlučio sam se zbog obiteljskog posla. Otac radi gotovo 40 godina, polako se sprema za mirovinu, a ja želim nastaviti njegovim putem. Većinom se posao odvija na našem području ili okolnim županijama, ima nas devet zaposlenih, ali trenutno ne mogu reći hoće li doći do proširenja poslovanja. Ovo za nas, mislim da mogu reći u ime svih polaznika, znači izuzetno puno. Majstora je malo, posla ima i više nego dovoljno, tako da će nam ovo pomoći na više načina- rekao je Ivica.

Kako je istaknula Monika Vizek, koja je polagala majstorski ispit za zanimanje frizer, otvaranje obrta bila joj je velika želja već duže vremena, a uz to željela bi pomoći učenicima da kroz praksu steknu dodatna znanja i vještine.

– Kroz brojne salone kroz koje sam prošla stekla sam različita iskustva i znanja tako da ih sada u svom salonu, kojeg planiram otvoriti, mogu prenijeti na druge učenike. Prema svemu onom što sam doživjela, nekako mi se čini da je sve manje dobrih frizera na našem području, a opet, konkurencija je zbilja velika. Nadam se da ću u što skorijem vremenu ostvariti ono što sam planirala i konačno biti sam svoj majstor, jer je, to svi znamo, tako puno lakše- zaključila je Monika.

Uz Moniku i Ivicu, diplome za položeni mastorski ispit dobili su i Vilson Gegić te Josip Najcer za zanimanje natkonobar, Branimir Golub i Josip Kolić za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije, Daria Ivačić, Doriano Lazić, Dijana Sulimanac i Marijana Šilec Bukovac za zanimanje frizer, Krunoslav Jokoš, Miodrag Milašin i Igor Pelikan za zanimanje automehaničar, Dragan Jurkić, Josip Kenjerić i Renato Pranjković za zanimanje elektroinstalater, Tomislav Maletić, Vedran Hranić, Ivan Razlog i Mladen Dukarić za zanimanje vodoinstalater, Ivo Šošić i Valentino Pavleković za zanimanje stolar, Izabela Sučić Radi, Valentina Radi i Sanja Beriša za zanimanje zlatar, Marko Holec i Dejan Jović za zanimanje elektromehaničar, Nikola Planiničić i Ivan Hrupački za zanimanje soboslikar-ličilac, Gorana Kočiš za zanimanje slastičar, Paula Marović i Ivana Mihoković za zanimanje kuhar, Mihael Puškarić za zanimanje mesar, te Ivan Sabljak za zanimanje tesar.

Podsjetimo, majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika, a u Područnoj obrtničkoj komori u Virovitici moguće je polagati majstorski ispit za više zanimanja.

(www.icv.hr, mra, foto: K. Toplak)