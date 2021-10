Svečana sjednica Općinskog vijeća u povodu Dana općine Mikleuš: Doznajte tko su ovogodišnji laureati

U povodu Dana općine i blagdana svete Terezije Avilske, danas (ponedjeljak) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Sjednici su nazočili saborski zastupnik Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, zamjenik slatinskog gradonačelnika Ilija Nikolić, zamjenik načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske Nenad Križić, načelnik Policijske postaje Virovitica Davor Solić, načelnici susjednih općina, vijećnici Općinskog vijeća Općine Mikeluš i drugi.

Nakon hrvatske himne u izvedbi Crkvenog zbora crkve sv. Terezije Avilske iz Mikleuša te odavanja počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom tišine, nazočnima se pozdravnim riječima obratio predsjednik Općinskog vijeća Općine Mikleuš Miroslav Lazar, ujedno uputivši mještankama i mještanima općine Mikleuš čestitku povodom Dana općine i blagdana sv. Terezije Avilske.

Kako to inače biva na svečanim sjednicama, o projektima i svemu ostalom što se radilo i što će se raditi na području općine govorio je načelnik općine Mikleuš Robert Grabar.

– I ove godine realizirali smo projekte uređenja komunalne infrastrukture i to, uz sufinanciranje MRRFEU sanirali smo dio Školske ulice u Balincima u dužini od 1.228 metara te iz vlastitih sredstava izgradili pješačku stazu u Četekovcu u dužini 180 metara, ukupna vrijednost ova dva projekta iznosila je 846.000 kuna, od kojih iznos od 250.000 kuna sredstva su MRRFEU, a razlika sredstava isplaćena je iz proračuna Općine. Na Mjesnom groblju u Boriku izgrađena je pješačka staza, vrijednost projekta iznosila je 56.000 kuna, završen je i projekt uređenja fitness igrališta u Mikleušu u vrijednosti 270.000 kuna i za isti su odobrena bespovratna sredstva iz tipa operacije 7.4.1. Kada govorim o bespovratnim sredstvima, izrađena je projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu te prijavljen na mjeru 7.4.1. “Projekt Izgradnje dječjeg vrtića u Mikleušu”, procijenjena vrijednost izgradnje i opremanja istog iznosi 6,5 milijuna kuna. Izradili smo i projektnu dokumentaciju i podnijeli zahtjev za građevinsku dozvolu za uređenje centra Mikleuša, potpisan je i ugovor za izvođenje radova na zamjeni postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom, vrijednost projekta iznosi 160.000 kuna i za isti je odobreno sufinanciranje MRRFEU, iznosom od 65.000 kuna, razlika ide iz proračuna Općine, a projekt će biti završen do kraja godine i završetkom istog općina Mikleuš imat će završenu zamjenu LED rasvjetom na području cijele općine. I, naravno, kao i svake godine, i ove godine radi se na uređenju poljskih puteva. Od projekata za naredno razdoblje, u planu je i u skladu s financijskim mogućnostima, kao i do sada ulagati u komunalnu infrastrukturu i to: izgradnju pješačkih staza u naseljima općine, izgradnju mosta i uređenje okoliša oko istog koji vodi prema ambulanti u Mikleušu i kojega koriste svi mještani naše općine. Plan je urediti i centar Mikleuša i naravno, ukoliko prođemo na natječaju, očekuje nas jedan od velikih projekata u financijskom smislu, izgradnja dječjeg vrtića. Jedan od projekata u narednom razdoblju je i izrada širokopojasnog interneta. Jedan od gorućih problema, ali tako je u većini manjih, nažalost i većih sredina, je odvodnja. Realizacija projekta koji se tiče odvodnje ide polako, ali vjerujem kao i sve drugo što smo započeli i završili smo, tako ćemo završiti i projekt odvodnje – rekao je Grabar.

Uz realizirane projekte, Općina sufinancira i pomaže rad udruga s područja općine i županije.

-Kao i do sada, Općina u cijelosti financira troškove deratizacije i VHS službu, roditeljima novorođenog djeteta dodjeljuje se financijska potpora, sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola i uskoro će i natječaj za dodjelu financijske potpore svim redovitim studentima s područja općine. Sufinancirana je kupnja radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Mikleuš te se sufinancira školska kuhinja svim osnovnoškolcima. Također, sufinanciramo i rad Hitne medicinske pomoći, dolazak specijalista u Slatinu i sve ostalo, kao i druge općine. Ove godine Općina je sufinancirala zamjenu krovišta na ambulanti u Mikleušu iznosom od 90.000 kuna, a već nekoliko godina sufinanciramo projekt “Pomoć u kući”. U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Slatina, na području općine kroz projekt “Zaželi” zaposlene su tri osobe. Isto tako, za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Suncokret – Područni odjel Mikleuš, Općina godišnje izdvaja gotovo 300.000 kuna te na taj način roditelji imaju obvezu od samo 250 kuna mjesečno. Kao i do sada, uz sve navedeno, Općina pomaže i rad vjerskih zajednica. Ove godine Općina je financirala uvođenje plina u crkvu u Boriku te popravak zvona na crkvi sv. Terezije Avilske u Mikleušu. Za uređenje parohijske kuće odobrena su sredstva za zamjenu stolarije. Mala smo općina s najmanjim proračunom na području naše županije, ali mogu reći da se uvijek radilo i tako ćemo i nastaviti nadalje. Koristim ovu priliku zahvaliti se županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću i njegovim suradnicima, te saborskim zastupnicima koji su pomogli u realizaciji naših dosadašnjih projekata. Zahvaljujem se svim vijećnicima Općine Mikleuš, predsjednicima mjesnih odbora i mjesnim odborima, koji su svojim radom u Općinskom vijeću i mjesnim odborima pomogli u realizaciji naših projekata i aktivnostima Općine, kao i na razumijevanju, budući da nismo uvijek u mogućnosti realizirati njihove prijedloge i potrebe, a sve iz razloga nedostatka financijskih sredstava. Također, zahvaljujem se udrugama s područja općine koje svojim radom i aktivnostima doprinose promociji općine Mikleuš, te svima vama koji ste na bilo koji način pomogli mjesnim odborima, udrugama i Općini Mikleuš. Upućujem i čestitke današnjim laureatima, uz zahvalu svima vama za nazočnost svečanoj sjednici, a mještankama i mještanima općine Mikleuš, koji slave Sv. Tereziju, želim da ugodno provedu blagdan i Dan općine – zaključio je načelnik Robert Grabar.

Čestitku načelniku Grabaru, vijećnicama i vijećnicima, te svim stanovnicima općine Mikeluš povodom proslave Dana općine i blagdana sv. Terezija Avilske, uputili su i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, saborski zastupnik Josip Đakić i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– U ime Grada Donja Stubica te u ime predsjednika Gradskog vijeća, i moje osobno, također u ime svih građana Donje Stubice, prijateljskog grada ove prekrasne općine čestitam Dan općine i blagdan vaše zaštitnice svete Terezije Avilske – istaknuo je, između ostalog, gradonačelnik Gospočić.

– Zadovoljstvo mi je sve vas ovdje okupljene pozdraviti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom proslave Dana općine. Od prošle svečane sjednice, puno je stvari koje su odrađene ovdje na području općine Mikeluš, a koje su, prije svega, u interesu vaših stanovnika. O provedenim projektima vam je već govorio načelnik, a ja sam uvjeren da će tako i nastaviti, jer njegova mladost, njegova ažurnost, htjenje i volja u nastojanju da bi osigurao stanovnicima što ljepši i bolji život, uz pomoć Virovitičko-podravske županije i župana Androvića, kao i iskorištavanjem EU fondova, dodatan su recept za uspjeh. Stoga, uvjeren sam da će i Mikleuš, kao i ostale naše općine, ići brzim korakom razvoja i napretka. Svima vama, stanovnicima ove prelijepe općine, čestitam Dan općine i blagdan sv. Terezije Avilske – rekao je Đakić.

– Sve vas skupa lijepo pozdravljam u svoje osobno i u ime Virovitičko-podravske županije. Lijepo je ovih dana biti ovdje u Mikleušu, u subotu mi je bilo predivno na smotri folklora koja je bila izuzetno dobro posjećena i lijepo organizirana, a danas ovdje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Lijepo je sjetiti se u razdoblju između dvije sjednice povodom Dana općine što se sve izrealiziralo, i sve što je nabrojao načelnik Grabar je za svaku pohvalu. Mogu sa sigurnošću reći da je općina Mikleuš u proteklih godinu dana napredovala u svim segmentima društvenog i javnog života, od izgradnje komunalne infrastrukture do sporta, udruga, KUD-ova, i to je zasigurno smjer kojim svaka općina naše županije treba ići. Ono čemu se divim i što me raduje su novi projekti koji su u planu i za koje vjerujem da će biti realizirani. Ne mogu a da ne spomenem i bivšeg načelnika Milana Dundovića s kojim sam imao odličnu suradnju i u čijem se mandatu, isto tako, puno toga dobrog za općinu Mikleuš napravilo. Ono što bih svakako trebao naglasiti je da će Općina Mikleuš i načelnik Robert Grabar imati uvijek podršku Županije i mene osobno. Za kraj bih svima vama, stanovnicima općine Mikeluš čestitao blagdan svete Terezije Avilske i Dan općine – zaključio je župan Andrović.

Nagon govora, uslijedila je dodjela zahvalnica ovogodišnjim laureatima, a uručili su ih općinski načelnik Robert Grabar i predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Lazar.

Zahvalnice su dobili:

1. Milan Funtek, prvi načelnik općine Mikleuš

2. Marijan Gaća, prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Mikleuš

3. Slavko Ljubas, za izniman doprinos pri osnutku Općine Mikleuš

4. Marica Kesić, za izniman doprinos pri osnutku Općine Mikleuš

5. Vara Bendl, za izniman doprinos pri osnutku Općine Mikleuš

6. Milan Dundović, za izniman doprinos i predan rad koji je ostvario na dužnosti načelnika općine Mikleuš, a koju je obnašao od 2006. do 2021. godine.

7. Katica Baro, za promicanje plemenitosti i humanosti dobrovoljnim darivanjem krvi 45 puta

8. Dragan Mlakar, za promicanje plemenitosti i humanosti dobrovoljnim darivanjem krvi 64 puta

9. Dragan Kraljik, za izniman doprinos u promicanju sporta na području općine Mikleuš

10. Specijalistička ordinacija Obiteljske medicine Gordana Čanadi Šimek, za izniman i nesebičan doprinos u radu te iskazanu požrtvovnost u borbi protiv širenja koronavirusa

11. Dino Mataz, za promicanje istine o Domovinskom ratu na području općine Mikleuš

U ime nagrađenih, zahvalu Općini Mikleuš na ukazanoj časti uputio je Dragan Kraljik. Uoči svečane sjednice Općinskog vijeća gosti su imali priliku razgledati izložbu slika autorice Sanje Dušak.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)