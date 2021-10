U drugoj polovici tjedna stiže stabilnije vrijeme: Jutra hladna, danju svježe, moguć i prvi mraz

Napokon završava šesti dan dominacije i djelovanja ciklonalnog vrtloga na području Hrvatske pa tako i Virovitičko-podravske županije. Od sutra će se vrijeme postupno stabilizirati. Ipak tijekom srijede će se brzo preko nas premjestiti oslabljeni frontalni sustav koji će donijeti još malo kiše.

U ovom nestabilnom i promjenjivom vremenskom periodu na području Virovitičko-podravske županije pala je obilna količina oborine. Od 40 do 80 mm ili litara po četvornom metru. Na području grada Virovitice palo je 63 mm oborine, što je gotovo mjesečna količina oborine u svega 6 dana. Višegodišnji listopadski prosjek oborina je 70.4 mm.

Najkišovitiji i najsušniji listopad na području Virovitice kroz povijest:

Najviše kiše je palo tijekom listopada 1974. godine 211.2 mm.

Najmanje tijekom listopada 1965. godine 0 mm.

U danima pred nama očekujemo postupnu stabilizaciju atmosfere. Ciklona se s juga Jadrana postupno premješta na jugoistok. Sa sjeverozapada se prema sjeveru Jadrana pruža anticiklonalni grebene koji će malo oslabiti tijekom srijede kada očekujemo prolazak frontalnog sustava koji će biti brz. Povremenu kišu očekujemo tijekom srijede. A ostatak tjedna će obilježiti suho vrijeme. Sunčanih razdoblja neće manjkati. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 1°C do 5°C. Najviše dnevne od 11°C do 15°C.

Od srijede do kraja tjedna će ponegdje postojati mogućnost za slab prizemni mraz! Pa osjetljivo bilje adekvatno zaštitite. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Mjestimična magla ili sumaglica moguća je u jutarnjim, ali i večernjim satima. Od sredine idućeg tjedna izgledno je blaže zatopljenje. Možda i dnevni maksimum do 20°C. Do kraja listopada očekujemo temperaturama zraka hladniji vremenski period u odnosu na višegodišnji prosjek.

(www.icv.hr, kp)