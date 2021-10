U Našicama spaljeno više od dvije tone droge vrijedne gotovo 10 milijuna eura

Droga oduzeta u kriminalističkim istraživanjima već se 17. put do sada spaljuje u našičkoj cementari koja jedina u Hrvatskoj i regiji ima sve zakonske dozvole za spaljivanje droge.

– Od 2008. od kada se ovdje spaljuje droga, spaljeno je ukupno oko 30 tona. Danas će ovdje tijekom dana biti spaljeno 2.100 kilograma droge, najviše konoplje i hašiša. Droga se spaljuje u pećima na temperaturi višoj od 1100 stupnjeva Celzijevih. Da je kojim slučajem ova droga završila na tržištu, njezina bi vrijednost iznosila oko 9 i pol milijuna eura – istaknuto je danas (ponedjeljak) prilikom spaljivanja droge kojem je nazočio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ministar Božinović naglasio je kako u fokusu policije nisu samo ulični dileri već mreže kriminalnih organizacija.

– Preko ovih koji to preprodaju na terenu pokušavamo doći do većih igrača – naglasio je ministar Božinović, dodavši da kao Vlada čine sve kako bi integrirali sve one koji se, iz svog aspekta, bave problematikom droga.

– Cilj nam je povećati prevenciju, kako bi što više mladih ljudi, posebice onih u formativnim godinama, odvukli od ovoga zla – dodao je ministar unutarnjih poslova.

Na upit novinara o posljednjem uhićenju “mule” s krijumčarenom drogom u zagrebačkoj zračnoj luci Božinović je odgovorio kako nema puno više detalja, ali kako je i to uhićenje povezano s činjenicom da su se otvorile interkontientalne zračne linije.

– To je s jedne strane dobro za gospodarstvo i povratak u normalan život, ali kako se kreću poslovni ljudi i turisti, kreću se i kriminalci – istaknuo je ministar.

Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, Andrea Ledić istaknula je kako je spaljivanje droge u Našicama drugo u ovoj godini, jer je u srpnju spaljeno oko 500 kilograma kokaina, dok je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Željko Petković dodao kako je u posljednjih desetak godina spaljeno više od 20 tona zaplijenjenih droga.

– Pred sustavom koji se bavi problematikom droga cijeli je niz izazova. Europa se suočava s enormnim rastom ponude droga, uz što dolaze fenomeni digitalizacije, “dark-weba”, društvenih mreža i različitih novih metoda distribucije droga, a u porastu su obračuni kriminalnih skupina te pranje novca, vezano uz drogu – upozorio je Petković.

(www.icv.hr, tj)