Vikend pred nama bit će suh i stabilan, ujutro mraz, a magla ponegdje i do sredine dana

Prije 50 godina, 29. listopada na području Virovitice imali smo najnižu temperaturu zraka za listopad od -7,2°C. Službena mjerenja za Viroviticu u bazi DHMZ-a postoje od 1951. godine.

Jutros „toplije“. Virovitica se jutros probudila uz 1°C. Današnji temperaturni maksimum na području grada je bio 13,7°C. Tijekom subote, ali i nedjelje ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Temperature zraka bez promjene. Zadržat će se suho i stabilno vrijeme.

Magla ili sumaglica ponegdje se može zadržati do sredine dana. Tijekom dana očekujemo i sunčana razdoblja. U jutarnjim satima očekujemo mjestimičan slab mraz, prije svega prizemni mraz. Najveća vjerojatnost za to je na području kotlina, uz šumovite predjele te rijeke. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1 do 5°C. Najtoplije će biti u najvišim predjelima županije. Najviše dnevne od 14 do 17°C. Vjetar slab istočnih i južnih smjerova.

Tijekom ponedjeljka očekujemo postupno gomilanje oblaka sa zapada na istok. Na području Virovitičko-podravske županije kišne kapi će doći do kraja dana. Tako da će veći dio dana proteći u suhom vremenu. Sunčanih će razdoblja biti, ali ne puno. Toplije, vjetar u jačanju, a tlak zraka u padu. Tjedan pred nama će obilježiti nestabilno i promjenjivo vrijeme.

(www.icv.hr, kp)