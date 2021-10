Virovitičke košarkašice Z-17 gotovo tri četvrtine držale u ‘šahu’ prošlogodišnje polufinalistice Prvenstva Hrvatske

U goste virovitičkim košarkašicama do 17 godina starosti stigla je ekipa Podravca iz Virja koju čine većina djevojaka koje su prošle godine igrale polufinale Prvenstva Hrvatske.

Već nekoliko godina ekipa iz Virja je nedostižna za sve druge u Prvenstvu Regije Sjever do te mjere da gotovo sve utakmice završavaju s više od 50 koševa razlike. Većina ljubitelja košarke to je očekivala i ovaj put no, tako nisu mislile i mlade Virovitičanke.

Prije svega fanatičnom borbenošću prvu četvrtinu završile su gotovo u egalu i kad je trenerica gostiju nakon prve četvrtine žustro objašnjavala svojim djevojkama gdje griješe, očekivao se ‘virjanski uragan’ u nastavku, ali namjerio se ‘junak na junaka’. Potaknuti navijanjem domaće publike i bodrenjem igračica s klupe, djevojke trenera Roberta Fritza dale su svoj maksimum i drugu trećinu dobile sa 16:10. Bila je to najbolje odigrana obrana ove ekipe ‘ikad’.

Tandem Nika Kozlinger i Mia Deskar dovodio je gotujuće igračice do ‘ludila’ kao i sestre Cindrić koje su zavladale prostorom ispod koša. Odlične role osobito u izvršavanju obrambenih zadataka odigrale su i Lea Kozlinger i Iva Kurjančić. Semafor je na poluvremenu pokazao 29:24 i to je bio signal gostujućoj trenerici Valentini Hrženjak da svoje djevojke odvede u svlačionicu na 15 minuta ‘vrućeg’ razgovora. Drugi dio ipak je krenuo u istom tempu sve do trenutka kada je Mia Deskar napravila svoju četvrtu osobnu pogrešku, a minutu kasnije i Lucija Cindrić.

Iskusnije gošće prepoznale su priliku i ciljanim napadima kroz igračice koje su one čuvale prvo su izjednačile te iz minute u minutu povećavale su prednost da bi do kraja trećine ona iznosila +8 za Podravac. U posljednjoj četvrtini ponestalo je i snage, a trener Robert Fritz dao je priliku i drugim djevojkama da isprobaju igru protiv ovako dobrog protivnika do konačnih 75:57 za Podravac.

Najefikasnije igračice kod Virovitičanki bile su Nika Kozlinger koja je uz 24 postignuta koša osvojila 6 lopti te dodala 4 asistencije i 3 skoka. Mia Deskar postigla je 13 koševa uz 7 skokova, 6 osvojenih lopti i 3 asistencije. Lana Cindrić postigla je 9 koševa, 10 skokova, 3 osvojene lopte i dvije atraktivne blokade, dok je sestra Lucija uz 5 koševa dodala 4 skoka, osvojenu loptu i također jednu atraktivnu blokadu. Iva Kurjančić postigla je 4 koša uz 3 skoka 3 asistencije i jednu osvojenu loptu.

U strijelce se upisala i Lea Kozlinger uz 3 asistencije, dva skoka i dvije osvojene lopte. Svoje minute dobile su i Arijana Babić, Martina Sabo i Nika Pavelić davši svoj doprinos u odrađivanju obrambenih zadataka.

ŽKK Virovitica – ŽKK Podravac 57:75

ŽKK Virovitica: Kozlinger Nika 24, Deskar Mia 13, Cindrić Lucija 5, Kozlinger Lea 2, Sabo Martina, Babić Arijana, Cindrić Lana 9, Kurjančić Iva 4, Pavelić Nika. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)