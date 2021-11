1. HRL U-14 REGIJA 2-1 1234 Virovitici pobjeda i poraz u 2. kolu: Pitomača ostala bez bodova

- PROMO -

Proteklog vikenda odigrani su susreti 2. kola 1. HRL U 14 regije 2-1, a mlade rukometašice 1234 Virovitice i Pitomače gostovale su u Novskoj koja je bila domaćin utakmica u skupini B.

U prvom susretu 1234 Virovitica igrala je protiv Lipika, a virovitičke rukometašice uspješno su privele dvoboj kraju te su slavile s uvjerljivih +10. Konačan rezultat utakmice glasio je 24:14 u korist Lavica.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Darma Rončević 12, Lana Majdak, Evelin Grubić 1, Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 2, Gabriela Šerment 1, Klara Pokupić 1, Ema Drljić, Una Velić 2, Elena Glavica 5.

Drugi nedjeljni dvoboj donio je ogled Pitomače i domaće ekipe, Novske. Od samog otvaranja susreta Novska je stvorila veliku rezultatsku prednost koju su zadržali do kraja utakmice, a susret je završio s uvjerljivih 43:20.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić 1, Nina Sučić, Nina Domović 1, Luna Đakić 9, Helena Jakšić 1, Tonka Grgačić, Lorena Slaviček, Lea Lazarus 2, Ema Antoljak, Lana Živko, Maria Lugarov 3, Ema Ivanic, Helena Blaga 3.

Puno zanimljiviji dvoboj bio je onaj između Novske i 1234 Virovitice. Lavice su gotovo cijelo prvo poluvrijeme bile u prednosti, imale su u jednom trenutku i tri pogotka razlike, no u konačnici se na odmor otišlo u egalu rezultatom 9:9. Novska je drugi dio susreta otvorila s dva pogotka te su došli do prednosti 11:9, ali Virovitičanke na to odgovaraju serijom 6:0 i vodstvom 15:11. Ipak, realizacija je stala u posljednjih sedam minuta, 1234 Virovitica do kraja je postigla dva nova pogotka, primila njih sedam, što je u konačnici dovelo Novsku do minimalne pobjede rezultatom 18:17.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Darma Rončević 2, Lana Majdak, Evelin Grubić 2, Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 5, Gabriela Šerment, Klara Pokupić, Ema Drljić 1, Una Velić 5, Elena Glavica 2.

Niti drugi dvoboj nije doveo Pitomaču do uspjeha, a bolje su u posljednjem susretu kola bile rukometašice Lipika. Jedina prednost Pitomače bila je ona na otvaranju susreta (1:0), dok je ostatak susreta kontrolirala protivnička momčad koja je u konačnici slavila rezultatom 26:15.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić 6, Nina Sučić, Nina Domović 1, Luna Đakić 4, Helena Jakšić, Tonka Grgačić 2, Lorena Slaviček, Lea Lazarus 1, Ema Antoljak, Lana Živko, Maria Lugarov 2, Ema Ivanic, Helena Blaga.

1234 Virovitica nakon dva odigrana kola nalazi se na trećem mjestu s četiri osvojena boda, dok je Pitomača na posljednjem mjestu bez osvojenih bodova.

(www.icv.hr, mra)