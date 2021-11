1. HRL U-15 REGIJA 4 Viro Virovitici pobjeda i poraz u susretima 5. kola

- PROMO -

Proteklog vikenda mladi rukometaši Viro Virovitice odigrali su susrete 5. kola 1. HRL Regije 4 za dječake do 15 godina starosti. ”Slatki” su na utakmicama, kojima je domaćin bila Požega, upisali jednu pobjedu i jedan poraz, što im je bilo dovoljno za trenutno peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

U prvom susretu snage su odmjerili s Ivanom iz Mikanovca, a iako su bolje ušli u dvoboj i poveli 2:0, Ivan je do kraja prvog poluvremena serijom 10:2 na odmor otišao s uvjerljivom prednosti. Nastavak utakmice nije donio prevelike promjene. Viro Virovitica je u jednom trenutku imala -10, no do isteka 40. minute uspjeli su prepoloviti zaostatak. Konačan rezultat glasio je 20:15.

Viro Virovitica: Jan Kovačević 2, Mateo Perak, Ivan Dukarić, Roko Rendulić 3, Marko Pribil, Enio Šiptarić, Rene Velić 2, Domagoj Orban, Tin Lončar 1, Filip Čevelak 1, Matko Moslavac 3, Mateo Šuprna, Jurica Tomljanović, Karlo Prtenjača, Leon Matijević 3, trener: Marko Crljenić.

Rezultat u drugoj utakmici bio je puno neizvjesniji. Virovitičani su u prvom poluvremenu protiv Đakova držali minimalnu prednost na svojoj strani, na predah se otišlo s +2 (9:7), ali na otvaranju drugog poluvremena Đakovo okreće rezultat serijom 5:1 i dolazi do dva zgoditka prednosti. Ipak, Viro Virovitici nije trebalo previše vremena da uzvrate istom mjerom, a Matko Moslavac s pet svojih zgoditaka u završnici predvodio je Virovitičane do minimalne pobjede rezultatom 19:18.

Viro Virovitica: Jan Kovačević 1, Mateo Perak 1, Ivan Dukarić, Roko Rendulić 1, Marko Pribil, Enio Šiptarić, Rene Velić 3, Domagoj Orban, Tin Lončar, Filip Čevelak, Matko Moslavac 7, Mateo Šuprna, Jurica Tomljanović, Karlo Prtenjača, Leon Matijević 6, trener: Matko Crljenić.

Viro Virovitica u sljedećem kolu, koje bi trebalo biti odigrano 4. prosinca, igrat će protiv Ivankova i Županje.

