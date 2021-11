4. LIGA BJ-KC-VT Marko Sertić i Luka Čubelić donijeli preokret Suhopolju u bušetinskom Bereku

- PROMO -

U susretu 12. kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, Suhopolje je u županijskom derbiju začelja došlo do uvjerljive pobjede u bušetinskom Bereku 4:1. Od prvog zvižduka suca Brune Ritoše bilo je očito da gostujuća momčad bolje stoji na terenu. Nogometaši u zelenim dresovima više su bili na domaćoj polovici terena, ali je domaća momčad ipak prva došla do prednosti. U 16. minuti Slavko Jagarinac koristi “poklon loptu” suhopoljske obrane i preciznim udarcem dovodi Graničar Bušetinu u prednost. To nije sputalo gostujuće nogometaše koji su nastavili svoju igru. Na sredini terena sigurni su bili Dominik Šantavec, a posebno Ivan Egri, dok su u napadu opasno prijetili Luka Čubelić i Marko Sertić. U 31. minuti Sertić koristi odlično dodavanje i poravnava na 1:1. Deset minuta kasnije još jedan bljesak gostujućih napadača. Ovog puta precizan je Čubelić za suhopoljsku prednost 2:1, s kojom se otišlo na odmor.

Domaći trener Stjepan Pleše tijekom odmora malo je presložio igračku križaljku na travnjaku. Umjesto Matea Fučkara i Renea Prugovečkog u igru je uveo Filipa Kukolja i Janka Brlasa, dok je Alena Fučkara više približio gostujućim vratima. Međutim, već u prvoj akciji drugog dijela, još jedan šok za domaće, koji gube loptu na sredini terena. “Poklon” je Marko Sertić neumoljivo ubacio u domaću mrežu za 3:1. Igrači Graničar Bušetine kreću agilnije prema vratina Natanaela Vidaka, ali osim dva slobodna udarca, nisu imali ozbiljnijih udaraca u okvir vrata. Napadačka igra domaće momčadi otvorila je puno prostora za gostujuće kontre. Najizgledniju priliku imao je Eric Augusto Akassou, kada je u 75. minuti promašio prazna vrata. Akassou je propušteno nadoknadio u 86. minuti kada je uspio pogoditi mrežu za konačnih 4:1.

Ozlijede i slab odaziv na treninge bili su preveliki uteg za pozitivan rezultat domaće momčadi, dok se gosti u posljednjim kolima “dižu”, rezultatski i na tablici, što budi optimizam za proljetni dio natjecanja. To ne znači da u domaćim redovima treba klonuti duhom, radom se u proljetnom dijelu može izboriti mjesto koje osigurava opstanak u ligi.

-Pobjeda je tu. Dečki su dali sve od sebe, iako mislim da ima još prostora za napredak. Ovo je velika stvar za momčad i klub za nastavak natjecanja. Vjerujem da u proljeće može biti još bolje – optimizmom je zračio zamjenski trener Suhopolja Dario Gabrić.

U domaćim redovima su svjesni da treba doći do nekih promjena.

-Zaslužena pobjeda Suhopolja. Mi smo u prvih 20 minuta bili bolji, zabili smo zgoditak, imali još dvije – tri prilike, koje smo mogli bolje završiti. Nakon toga su do izražaja došli naši problemi: ozlijede i netreniranje. U posljednjih mjesec dana malo je igrača dolazilo na treninge, što je ispod razine ne samo 4. lige, već i 1. županijske lige. Ne mogu reći da igrači nisu htjeli, ali jednostavno nisu mogli. U drugom dijelu smo napravili pritisak, ali nije došlo do promjene rezultata. Ekipa se mora resetirati u polusezoni na svim razinama. Nadam se da će ljudi u klubu smoći snage i da će sve napraviti da se ostane u 4. ligi – rezimirao je trener Graničar Bušetine Stjepan Pleše.

Igrač utakmice: Ivan Egri

(www.icv.hr, mš)