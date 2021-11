Čast i poštovanje hrabrim braniteljima Laslova: Osnovnoškolci upalili 48 svijeća za poginule i umrle

- PROMO -

Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca u Parku hrvatskih branitelja u Laslovu je počelo obilježavanje 30 godina od tragičnih događaja iz 1991. godine.

To naselje nadomak Osijeka, prije Domovinskog rata imalo je samo 1.370 stanovnika, a poginulo je čak 48 branitelja i civila, kojima se posebna zahvala i počast odaje na dan kada je izvršen proboj dijela branitelja i civila iz opkoljenog Laslova, 24. studenoga, a kada je selo okupirano i potpuno razrušeno.

U znak sjećanja na poginule i umrle branitelje i civile ove su godine učenici laslovačke osnovne škole upalili 48 svijeća, a prigodnom obilježavanju sudjelovali su mnogi mještani, članovi obitelji stradalih, predstavnici braniteljskih i drugih udruga iz Domovinskog rata.

Počast stradalima iskazali su i potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics, ratni zapovjednik obrane mjesta Ladislav Kočiš.

– Trideset je godina od stradanja Laslova, njegove junačke obrane, ali na žalost slomljene i trenutka kada je donesena odluka da se krene u proboj. Veliki je bio teret na zapovjedniku obrane u spašavanju života ljudi koji su do tada bili u okruženju. Na žalost, prevelika je žrtva Laslova, hrvatskih branitelja i civila, a još uvijek je veliki broj nestalih i to je prioritet u našoj Vladi. Usmjereni smo k rješavanju sudbine i pronalazak svih nestalih, no izostaje suradnja Srbije i njezin doprinos u pogledu dostave zapisnika i informacija o tome gdje su posmrtni ostaci i tijela naših nestalih. Na nama je, kao društvu, čuvati sjećanje o istini, stvaranju i obrani Hrvatske, čuvati sjećanje na hrabrost hrvatskih branitelja, na žrtvu koju smo podnijeli i graditi zemlju perspektive, zemlju u kojoj će svi ljudi biti zadovoljni i sretni. Moramo graditi zemlju u kojoj će mladi ostajati i formirati svoje obitelji. Stvarati zemlju u kojoj je Domovinski rat i žrtva hrvatskih branitelja prepoznata kao najsnažniji temelj u osamostaljenju i obrani uslijed velikosrpske agresije. I kroz zajedništvo koje smo izgradili u Domovinskom ratu pronoseći i danas takav odnos s optimizmom hrabro kročimo u budućnost – rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Župan Ivan Anušić naglasio je kako osobitu čast i poštovanje treba iskazati hrabrosti branitelja Laslova, posebice u trenucima kada su ostali u okruženju, kao i tijekom cjelokupne obrane njihova naselja.

-Na ovaj dan prije 30 godina vi ste napravili nešto što ste u tom trenutku morali odraditi. Niste imali izbora, niste imali na stolu više opcije. Bilo je ili se probiti kroz neprijateljske linije ili sačekati da obrana popusti i da srpski dragovoljci sa četnicima i jugoslavenskom armijom naprave masakr nad stanovništvom i braniteljima Laslova, što se nažalost dogodilo u Vukovaru, Lovasu, Bogdanovcima, kao i na drugim mjestima obrane gdje su civili i branitelji ostali u okruženju. Ni za koga nisu imali milosti, pa tako ni vi, a ni vaši potomci danas ne bi bili ovdje s nama. Kao branitelj koji je bio 7-8 kilometara od vas, na liniji Seleš – Orlovnjak – Antunovac, znam točno kakvu ste tešku bitku imali do tog dana kada ste ostali u okruženju, te vam i sada iskazujem posebnu čast i poštovanje za hrabrost tijekom obrane mjesta Laslovo i proboja – rekao je župan Ivan Anušić te dodavši kako mu je drago što su na obilježavanje došla i djeca koja su tek krenula u osnovnu školu:

– Oni trebaju znati sve o tome, jer doći će dan kada nitko od nas koji smo tada nosili uniformu neće biti ovdje, a oni će ostati i moraju znati kako smo branili i obranili Hrvatsku od brutalne agresije i divljaštva – rekao je župan.

(www.icv.hr, tj)