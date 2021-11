Dora i Antonio Posavac osnovali Konjički klub “DANarab”, prvi takav na području VPŽ: Promiče Endurance natjecanje te ljubav prema konjima i jahanju

- PROMO -

U općini Barban u Istarskoj županiji 30. listopada održana je posljednja utrka sezone Croatia Cupa u daljinskom jahanju. Po dobrome će je pamtiti Virovitičanka Dora Posavac i njezin konj Al Malik. Drugo mjesto i srebrna medalja u utrci dugoj 86 kilometara samo su ‘šlag na tortu’ odličnih rezultata u 2021. godini.

– Iako smo zbog tehnički zahtjevne staze odlučili ići sporije, Al Malik je ponovno dokazao svoju kvalitetu i na kraju smo završili na drugom mjestu. Ovom posljednjom utrkom sezone ostvarili smo i uvjete za Međunarodnu FEI utrku – izjavila je ponosno nakon utrke Dora Posavac i zahvalila svima na pomoći, a posebno suprugu Antoniju koji joj je najveća podrška na svakom natjecanju.

Odličnom utrkom u Barbanu Dora i Al Malik osvojili su i drugo mjesto u ukupnom poretku Croatia Cupa i tako se u jednom danu ‘okitili’ s dvije srebrne medalje. Upravo ti izvrsni ovogodišnji rezultati Virovitičanke bili su nam povod za razgovor u kojem smo otkrili više o sportu koji je u Hrvatskoj još prilično nepoznat, ali i velikoj ljubavi obitelji Posavac prema konjičkom sportu, što je nedavno rezultiralo osnivanjem Konjičkog kluba “DANarab”, prvog takvog na području Virovitičko-podravske županije.

RASTUĆA DISCIPLINA

Daljinsko jahanje (endurance) je natjecanje kojim se provjerava brzina i izdržljivost konja, te jahačevo dobro poznavanje konja i terena očitovano učinkovitim zadavanjem tempa. Iako se jahačima mjeri vrijeme, naglasak je na okončanju natjecanja u dobroj fizičkoj kondiciji konja, a ne na najbržem prolazu. Endurance je pravi test jahačkih vještina koji je započeo iz nužde. Kako je jahanje stoljećima bilo glavni način transporta, pouzdani konji koji su mogli putovati velike udaljenosti i ostati u dobroj fizičkoj kondiciji bili su vrlo traženi. No, otkad je jahanje zamijenjeno drugim načinima transporta, endurance se razvio u sport.

Postavši FEI disciplina 1982. godine endurance je danas, četvrt stoljeća kasnije, najbrže rastuća disciplina. Suvremena natjecanja se sastoje od određenog broja faza. Na kraju svake faze, u principu najmanje svakih 40 kilometara, obavezna je stanka za veterinarski pregled. Jahači imaju slobodu odabrati tempo od starta do cilja natjecanja, a konje mogu voditi ili slijediti, no moraju biti na konju kada prolaze startnu i ciljnu liniju. Svaki konj koji je temeljito pregledan prije nego što mu je dopušteno da započne natjecanje mora proći kontrolu u određenom vremenu od dolaska do svake kontrolne točke. Cilj pregleda konja je utvrđivanje spremnosti za nastavak natjecanja. Završni veterinarski pregled konja koji su dovršili natjecanje obavlja se s ciljem provjere prisutnosti pretjeranog umora ili šepavosti. Prekomjeran umor, znakovi šepavosti i drugi pokazatelji problema osnove su za isključenje.

– Izjahali smo 480 kilometara tijekom tri godine i time završili kvalifikacije za međunarodna natjecanja. Na takvim utrkama sudjeluju jahači parovi iz cijelog svijeta i polažu uvjete za europska i svjetska prvenstva. Sada ćemo i mi sudjelovati u tim kvalifikacijama u kojima je cilj istrčati dvije trke od 100 kilometara, dvije od 120 kilometara i jednu od 160 kilometara. Međunarodne utrke održavaju se diljem Europe (Mađarska, Austrija, Slovačka, Italija), a endurance sezona traje od ožujka do listopada – ističe Dora Posavac.

Sve utrke održavaju se u prirodi, što je, naravno, posebnost ovog sporta. Težina i podloga na stazi ovise o mjestu gdje se održava natjecanje, a sam sport zahtijeva opsežne pripreme.

POZNAVATI KONJA

– Potrebno je veliko poznavanje i razumijevanje između konja i jahača. Tako se dobrobit konja uvijek može očuvati. Pripreme su vrlo naporne i kompleksne, uglavnom nema pauze. Svako godišnje doba nosi svoj tip treninga. Imamo pripremni period koji traje od prosinca do ožujka i natjecateljski koji traje tijekom sezone utrka. Pripremno razdoblje je nešto lakše, a u natjecateljskoj sezoni treniramo jačim intenzitetom. S konjem koji trči velike kilometraže mora se raditi gotovo svaki dan, minimalno dva sata. Uz sve te treninge potrebno je paziti da se konj ne ozlijedi i da jahač bude u dobroj kondiciji kako bi konju što više olakšao – nastavlja Dora.

Svoje uspjehe u daljinskom jahanju postigla je uz Al Malika, arapskog konja koji je ime dobio prema svojim precima, što je inače tradicija u davanju imena arapskim konjima.

– Star je devet godina, a kupila sam ga kad je imao četiri. S tako mladim i neujahanim konjem provodila sam svaki dan i po nekoliko sati kako bih ga naučila svemu. Sada se družimo minimalno sat vremena dnevno uz treninge. Moja priča s konjima traje već punih 20 godina. Jahati sam počela sa samo pet godina, a natječem se tri godine. Moj djed je glavni krivac zašto toliko dugo volim konje – kaže Dora, koja je dosad jahala kao članica Konjičkog kluba “Garić” iz Garešnice, a sada će nastupati pod bojama vlastitog i tek osnovanog kluba “DANarab”.

KLUB OTVOREN ZA SURADNJU S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Uskoro škola jahanja te dječji kampovi i radionice

Novoosnovani Konjički klub “DANarab” kao član Hrvatskog konjičkog saveza nudit će, između ostalog, usluge škole jahanja, turističkog jahanja, ujahivanja mladih konja, endurance trening jahača i konja, pansion za konje te dječje edukativne radionice i kampove.

– Trenutno imamo osam konja, a njih pet su arapski konji i selekcionirani su za uzgoj i sport. Imamo konje iz Poljske, Francuske, Rusije i Mađarske. Budući da smo se uvijek natjecali za druge klubove i druge županije, odlučili smo osnovati vlastiti klub kako bismo ljudima približili konjički sport i prenijeli svoje znanje. Velika želja nam je organizirati utrku daljinskog jahanja u Virovitičko-podravskoj županiji. Smatramo da naša županija ima predivne terene i da se može organizirati utrka koja bi dočarala sve ljepote naše Bilogore i podravskih ravnica – rekao nam je Dorin suprug Antonio, inače predsjednik kluba, te veliki zaljubljenik u konje i konjički sport koji se i sam okušao u utakmicama daljinskog jahanja.

Kao svoj najveći rezultat ističe plasman na Europsko prvenstvo prije nekoliko godina, do kojeg je došao kroz teške kvalifikacije i uspješno završene utrke u duljini od 160 kilometara, koja je definitivno bila najzahtjevnija u njegovoj 10-godišnjoj karijeri.

Na imanju obitelji Posavac u Vukosavljevici, gdje se ujedno i nalazi novoosnovani konjički klub, uz Doru i Antonija posjetitelje “dočekuje” i osam prelijepih konja zanimljivih imena: Al Malik, Paparazzi, Orientacja, Ruda, Sahara, Zeus, Cayenne Trois Mas i Princ, zatim ‘njihova čuvarica’, američka stafordica Bea, ali i ‘maskota’ imanja, vesela debeljuškasta svinjica Danka.

Jedna od zadovoljnih polaznica škole jahanja, ali i Dorina podrška na natjecanjima koja se održavaju diljem Hrvatske je Monika Komar iz Vukosavljevice. Njoj je ‘druženje’ s konjima i jahanje u prirodi postalo najbolji način provođenja slobodnog vremena.

-Osim zabave, poboljšava kondiciju, jača mišiće i pomaže u trošenju kalorija. Dokazano je da jahanje ima i umirujući učinak te jača vezu čovjeka s prirodom – rekla je, između ostalog, M. Komar.

Ususret božićnim i novogodišnjim blagdanima organizirali su prvu u nizu radionica za djecu pod nazivom “Božić s konjima”. Primaju deset polaznika u dobi od 6 do 12 godina starosti, a sama radionica počinje 18. prosinca.

– Polaznici će uz igru i druženje s konjima naučiti kako pristupati konju, osnove brige oko konja, što naši ljubimci vole ili ne vole. Nakon edukativnog dijela radionicu moramo začiniti s malo zabave. Svi će se okušati u jahanju i raznim igrama. Osim toga, izrađivat ćemo i božićne ukrase koje će polaznici nositi svojim kućama. Ako budemo jako dobri, možda nas posjeti i Djed Mraz s velikom vrećom punom poklona. Nećete otići praznih ruku, a ni bez ludo dobrih uspomena. Dobro se obucite, vidimo se – poručila je za kraj Dora Posavac.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)