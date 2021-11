Dvorac Janković dobitnik prestižne nacionalne godišnje nagrade „Simply the Best“ u kategoriji Novi projekt u turizmu

Centar za posjetitelje “Dvorac Janković” koji je u svibnju ove godine otvorio svoja vrata, dobitnik je nacionalne godišnje nagrade „Simply the Best“ u kategoriji – Novi projekt u turizmu. Ovu nagradu za kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, tradicionalno dodjeljuju UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia.

– Ponosni smo i sretni što je cijelu priču koju gradimo oko Dvorca Janković prepoznala i struka te ga uvrstila na popis najboljeg novog sadržaja na turističkoj karti Hrvatske. Koncept brige o kulturnoj baštini koji smo razvili poseban je i jedinstven, a sve s ciljem dugotrajno održivog upravljanja onime što smo s ponosom obnovili. Dvorac Janković je posjetiteljski centar u kojemu na zanimljiv i interaktivan multimedijalan način možete saznati sve o povijesti dvorca i obitelji Janković koja ga je sagradila. No, tu ne staje njegova priča. U dvorcu imamo kategoriziran bed&breakfast smještaj u visokokvalitetnim sobama s četiri zvjezdice, lobby bar s domaćom ponudom pića i premium slastica naše nagrađivane slastičarke Sandre Jadek, tu je i suvenirnica u kojoj možete kupiti unikatne suvenire s potpisom lokalnih umjetnika, najam brdskih i električnih bicikala, konferencijska dvorana za poslovne susrete, 5D kino te naš vrt koji je bio centralno mjesto brojnih garden evenata ovog ljeta. Smatramo ovo tek našim početkom. Ideja je mnogo – svaki novi izazov gledamo kao priliku za rast, učenje i razvijanje novih vještina jer nam je dvorac nepresušna inspiracija za razvoj novih sadržaja. Iznimno smo zadovoljni rezultatima koje bilježimo u prvoj godini našeg poslovanja te reakcijama koje dobivamo od naših posjetitelja i gostiju jer su oni ti koji su naš najjači motivator – istaknula je Sanja Sudar, direktorica Centra za posjetitelje “Dvorac Janković”.

(vpz.hr, Centar za posjetitelje Dvorac Janković)