FOTO Lukavi Stipe Čavić lucidnim potezom bacio u očaj Koprivničance: Preokret Papuka za veliku feštu u Orahovici

Nogometaši orahovačkog Papuka i ovog su puta razveselili svoje navijače koji su ih došli bodriti unatoč hladnom i kišovitom vremenu. Papuk je u sklopu 12. prvenstvenog kola 3. HNL Sjever slavio protiv Koprivnice s konačnih 2:1 uz pogotke Marina Zdelara i Stipe Čavića. No, nije sve išlo prema planu trenera Martina Majdenića iako je njegova momčad svih 90 minuta bila znatno bolja momčad na terenu, koji je bio natopljen i blatnjav te iznimno težak za igru.

Krenulo je s početnim ispitivanjem snaga, a prvu pravu prigodu zabilježili smo u 20. minuti kada je Miroslav Rukavina primio jedan pas na nekih 16 metara i gurnuo loptu u kazneni prostor na desnu stranu gdje je utrčao njegov prezimenjak Matej i snažno opalio, no lopta je umjesto u mreži, završila na gredi. Koprivnica je zaprijetila u 27. kada su imali udarac iz kuta, a na petercu se sam i neometan našao Martinčić, ali njegov udarac glavom otišao je preko Mahačekovih vrata.

U posljednjih petnaestak minuta prvog dijela Papuk je nanizao nekoliko prigoda, prvo lijevi pa kasnije i desni bok probijao je neumorni Marin Čavić, upućivao odlične ubačaje, čak dva puta lopta je išla paralelno s gol linijom no Špoljarić i Miroslav Rukavina oba su puta bili za korak prekratki. Mreže su tako ostale netaknute do odmora.

Domaćin je nervozno ušao u drugi dio, nanizao nekoliko netočnih paseva što je bilo kažnjeno u 53. minuti. Akcija je išla po lijevoj strani napada gostiju, uslijedio je ubačaj koji se odbija od Papukove obrane na desno, iskosa ju prihvaća Bojan Tucaković, snažno puca, a Mahačeku lopta klizi niz ruke i odlazi u mrežu za slavlje gostiju 0:1. No, niti tu priči nije bio kraj za dobre goste u početku drugog dijela. Još jednom su probili desni bok, a nakon ubačaja sam se na tri metra našao Harambaša, ‘tukao’ glavom, no Mahaček ovog puta sjajno reagira i ‘vadi’ zicer. To kao da je trgnulo domaće igrače, Majdenić je ‘derao grlo’ uz svoju ‘kućicu’ i tjerao svoju momčad naprijed.

Papuk je od 70. minute potpuno stisnuo goste na njihovu polovicu, nizala se prigoda za prigodom, a briljirao je gostujući vratar Marko Domović koji je redom skidao ‘mrtve’ šanse Miroslavu Rukavini, Marinu Čaviću, Mateju Rukavini i Marinu Zdelaru, da bi Petru Špoljariću nakon sjajnog udarca glavom uhvatio ‘živu’ loptu. No, niti sjajni Domović nije mogao ništa u 78. minuti susreta. Papuk je imao udarac iz kuta, lopta se prvo odbila od obrane, došla do Marina Čavića koji s desna ubacuje na drugu stativu gdje skače imenjak mu Zdelar i glavom od vratnice šalje loptu u mrežu – 1:1.

Odmah čim je lopta krenula s centra, Papuk je jurnuo u novi pritisak koji je urodio plodom u 82. minuti potezom utakmice domaćeg stopera Stipe Čavića. Papukovci su ‘vrtjeli’ loptu s lijeva na desno i tražili rješenje preko bokova, no sve je bilo zatvoreno. Tada je Stipe Čavić povukao loptu sa svoje polovice po sredini i ‘slalomom’ prošao trojicu igrača, a treći ga ruši na nekih dvadesetak metara. Loptu je namjestio majstor za slobodnjake, Marin Vratković, no onda iznenađenje. Dok je Domović namještao živi zid, lukavi Stipe Čavić je uočio prazan pu do mreže, opucao i zabio. Sucu Cindriću nije preostalo ništa drugo nego pokazati na centar, 2:1 za Papuk, veliki i zasluženi preokret, a tribine su ‘proključale’.

Svaka nada Koprivnice ugasila se u 84. minuti kada je jedan od ponajboljih Papukovaca danas, Marin Zdelar, probio sredinu i na nekih 30 metara od vrata prevario Martinčića, prošao ga, a ovaj ga grubo s leđa udara u potkoljenicu. Sudac Cindrić se odmah ‘uhvatio’ za džep i opravdano pokazao crveni karton te poslao Martinčića na ranije ‘tuširanje’.

Papuk je do kraja mogao povećati svoju prednost, no promašili su Miroslav Rukavina te u trećoj minuti sudačke nadonade nešto što se teško može promašiti, Petar Špoljarić. Naime, on i Miroslav Rukavina sami su krenuli na vratara Domovića, vratar je krenuo na Rukavinu, ovaj gurnuo desno za Špoljarića koji je pred sobom imao praznu mrežu, no poskliznuo se i u padu poslao loptu u vanjski dio mreže.

Momčadski duh Papukove momčadi i u ovoj se situaciji itekako pokazao, jer su ubrzo nakon posljednjeg Cindrićevog zvižduka svi pohitali ka Špoljariću i pružili mu ‘ruku podrške’.

-Usudio bih se reći da je ovo bila jedna od najboljih naših utakmica u polusezoni. Dominirali smo cijelu utakmicu, nismo gostima dozvolili ozbiljnije prigode osim tih početnik nekoliko minuta drugog dijela kada smo ušli malo dekoncentrirano. Potpuno smo ih nadigrali u svemu, bili smo mirni, fokusirani do zadnje minute i to nam se vratilo. Zaslužili smo ovu pobjedu i moram naglasiti kako su dečki po tko zna koji puta pokazali karakter i složnost i kada im je najteže. Njima ne treba motivacija, motivacija im je rezultat koji donose, motivacija im je igra koje pružaju i osjećaj koji donosi svaka pobjeda – kaže trener Papuka Martin Majdenić.

Igrača utakmice ovog je puta ‘vidio’ u stoperu Stipi Čaviću.

-Opet ću ponoviti kao i svaki puta, nama svaku pobjedu donosi momčad, uvijek netko malo više iskoči, ali svakog od njih gura momčad. Ovoga puta to je bio Stipe Čavić koji se borio kao lav u obrani, klizao, ‘išao glavom u kopačku’ protivnika i onda onako na lucidan, inteligentan način postigao pobjednički pogodak – zaključio je Majdenić.

O tome koliko Orahovčani vole Ppauk govori i situacija na kraju, momčad je zajedno išla pozdraviti promrzle navijače prvo na jednoj, a potom i na drugoj strani igrališta i pljesak ih je ispratio do svlačionice odakle se zaorila prepoznatljiva pobjednička himna ove momčadi, stara dobra stvar grupe Alisa, “Sanja”.

Papuk Orahovica – Koprivnica 2:1

Igrač utakmice: Stipe Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)