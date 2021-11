Kod Viroexpa od petka novi punkt za testiranja koji će raditi svaki dan, načelnik stožera Klement pozvao na cijepljenje sve one koji se do sada nisu cijepili

- PROMO -

Za brzo testiranje na COVID-19 onih koji se nisu cijepili, na području Virovitičko-podravske županije, uz organizaciju Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ, Doma zdravlja VPŽ te privatnih ljekarni i poliklinika, punktovi su postavljeni u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači. U petak, 19 studenog s radom će početi još jedan punkt koji će raditi sedam dana u tjednu. Bit će to tzv. COVID ambulanta.

– Da, od 19. studenog, punkt za testiranje će biti postavljen kod hale Viroexpa, radit će od ponedjeljka do nedjelje, od 14,00 do 18,00 sati i tako, za sada, svaki dan do 30. studenog. No, pozivamo sve one koji se nisu cijepili, da se cijepe, jer je to najbolja zaštita od težih posljedica uzrokovanih COVIDOM-19 – naglasio je načelnik Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

Inače, na području Virovitičko-podravske županije je do sada, prvom dozom nekog od cjepiva cijepljeno 47, a s obje njih 41,5 posto, te se po tim podacima Virovitičko-podravska županija nalazi oko 15. mjesta u RH. Inače, na sjednici Stožera civilne zaštite koja je održana jutros, definirano je i kako će službe civilne zaštite ići u kontrolu provođenja odluke o COVID-potvrdama na području cijele Virovitičko-podravske županije.

