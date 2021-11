KOŠARKA Selekcija M-17 Virka Virovitice u produžetku slomila bjelovarski Vedi: Fuis s 14 poena briljirao u završnici susreta

Jučer je (srijeda) u dvorani Osnovne škole Ivane Brlić–Mažuranić odigrana odgođena utakmica drugog kola lige M-17 za košarkaše. Momčad Virka Virovitice nakon produžetka je pobijedila bjelovarski Vedi 83:72 u derbiju za sam vrh tablice.

Utakmica visokog intenziteta, od izuzetne rezultatske važnosti za obje ekipe, opravdala je sva očekivanja derbija kola. Početak utakmice nagovijestio je da će to biti borba do samog kraja. Domaći mladi košarkaši pomalo su nervozno ušli u susret tako da je prva četvrtina pripala gostima iz Bjelovara rezultatom 29:18. U drugoj četvrtini Virkasi polako hvataju ritam utakmice i na poluvrijeme se odlazi rezultatom 37:40 u korist gostujuće momčadi.

Drugo poluvrijeme igralo se koš na koš, a prednost se mijenjala skoro svakim posjedom da bi se u zadnjih četrdesetak sekundi igre ušlo rezultatom 65:65. Nakon promašenog šuta za tri od strane gostiju utakmica je otišla u produžetak.

Do prve realizacije virovitički košarkaši dolaze poenima Ivana Mucaka, bio je to dribling preko cijelog terena i dizanje s poludistance za vodstvo Virke.

No, momci iz Bjelovara odmah vraćaju s druge strane. Nakon dva slobodna bacanja Vedi dolazi i do prednosti, a onda je odgovornost na svoja leđa preuzima domaći kapetan Petar Fuis i odličnom igrom u posljednjim minutama produžetka odvodi Virkase do četvrte pobjede u isto toliko odigranih utakmica. Fuis je u posljednje tri minute postigao čak 14 poena, a od toga četiri trice na oduševljenje gledatelja. Damjan Pažin zatvorio je utakmicu polaganjem, a krajnji rezultat na semaforu pokazao je 83:72.

VIRKA VIROVITICA: Damjan Pažin 23, Petar Fuis 27, Ivan Mucak 15, Nikola Krstanović 15, Toni Vučak 4, Luka Zidar, Juraj Smiljanec, Filip Oluić i Dominik Davidović, trener: Marin Ferenčević.

U subotu 6. studenog momčad M-17 Virka Virovitice domaćin je vršnjacima Koprivnice.

(www.icv.hr, mš)