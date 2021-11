Krajem rujna novi rekord posjećenosti park-šumi Jankovac: Šume, mir, kvalitetnu hranu i odmor bez velikih gužvi ove godine otkrilo 46.000 turista iz cijele Hrvatske

- PROMO -

Nakon ekspanzije masovnog turizma krajem prošlog stoljeća razvoj turizma se usmjerava prema pojedincu te zadovoljavanju njegovih želja i potreba. Tu dolazi do razvoja ponude više različitih oblika turizma koji nastaju kao odgovor na turističku potražnju potrošača. Turisti postaju sve zahtjevniji te razvijaju potražnju za nesvakidašnjim i neobičnim turističkim proizvodom, a ovakva putovanja uglavnom su individualna ili u manjim grupama.

Prepoznali su to i u Turističkoj zajednici općine Čačinci koja u svom djelokrugu rada ima zasigurno najljepši i najposjećeniji turistički biser Park prirode Papuk, odnosno „njegovo srce“, park-šumu Jankovac.

– Razvoj selektivnog turizma uvelike nam ide na ruku, a to govore i izvrsni rezultati unazad nekoliko godina – napomenula je direktorica Turističke zajednice općine Čačinci Ana Marunica pokazujući brojke koje govore same za sebe.

Čak 34.800 individualnih dolazaka turista zabilježeno je u 2019. godini, a prošla „Covid-19 godina“ donijela je još bolje rezultate – 35.000 dolazaka. Netaknuta priroda, autohtona ponuda i mir razlozi su zbog kojih su iz svih dijelova Hrvatske, pa i šire, turisti stigli na ovo područje i do kraja rujna ove godine upisali 46.000 individualnih dolazaka.

– Riječ je o apsolutnom rekordu s kojim smo i više nego zadovoljni. Očekujemo pozitivan trend dolazaka i dalje – ističe A. Marunica te kaže da su pred Turističkom zajednicom općine Čačinci velike zadaće kako bi se moglo udovoljiti sve većem broju gostiju.

RAZVOJ PODPAPUČKIH SELA

– Logično je to očekivati. Iz godine u godinu raste taj broj i za park-šumu Jankovac slobodno možemo reći da je postala „turistički boom“. No valja napomenuti da su većina tih posjeta bili jednodnevni izleti, dok nam je broj noćenja znatno manji. To znači da je 2019. godine evidentirano 5759 noćenja, 2020. godine su zabilježena 1294 noćenja, a do 30. rujna ove godine imali smo 1490 noćenja turista. Razlog tome svakako možemo tražiti u pandemiji koronavirusa, ali također i u tome da smještajni kapaciteti trenutno ne udovoljavaju većem broju gostiju. No, s izrazitim zadovoljstvom mogu istaknuti da su i naši građani prepoznali potrebe turista pa su krenuli u kupnju napuštenih kuća i okućnica u podpapučkim selima, Slatinskom Drenovcu, Pušinama, Humljanima, Vojlovici i Krajni. Obnovom tih kuća i uređenjem infrastrukture stvorit će se kvalitetni uvjeti za prihvat i odmor gostiju, a jedan od takvih primjera je i kuća za odmor Krajna koja po svojoj uređenosti i lepezi ponuda spada u sam vrh hrvatskog turizma – podsjetila je Ana Marunica, te pritom dodala da je Općina Čačinci zajedno s Turističkom zajednicom već povukla prve poteze za dodatno poboljšanje turizma na ovom dijelu Papuka.

POUČNA STAZA, POSJETITELJSKI CENTAR

– Park prirode Papuk ovdje namjerava izgraditi i posjetiteljski centar, imaju pripremljen projekt za nešto što bi se zvalo „Vrata Papuka“ i tu će naravno biti pregršt sadržaja po mjeri turista. Također moram napomenuti da se Općina Čačinci s istim ciljem prijavila na Natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture te joj je odobreno ukupno 753.480 kuna. To se planira za izgradnju poučne staze dužine 4000 metara, od izletišta Jankovca do stare utvrde Klak. Staza će biti namijenjena planinarima, ali i svim drugim rekreativcima i vjerujemo da će uz postojeće staze biti odlično zaokružena priča obilaska značajnih destinacija na Jankovcu. Nadamo se i da će se uz sve navedeno situacija s COVID-19 konačno smiriti te da ćemo u bliskoj budućnosti o ovom kraju uistinu moći govoriti kao o jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija u Hrvatskoj – zaključila je A. Marunica.

