Mia Deskar odigrala utakmicu sezone, virovitičke košarkašice Z-17 iznenadile Radost iz Čakovca

Na početku natjecanja u uzrastu do 17 godina starosti očekivalo se da će se za prvo mjesto boriti Podravac iz Virja i Radost iz Čakovca, dok su se djevojke iz Virovitice potajno nadale da će bar jednoj od ove dvije ekipe ‘pomrsiti’ račune što se eto i dogodilo u Virovitici.

Već početkom utakmice vidjelo se da su djevojke trenera Roberta Fritza odlučile napraviti iznenađenje i prvu četvrtinu završile rezultatom 16:9, a gotovo identičnu prednost zadržale su do poluvremena. Početkom drugog dijela prednost je u jednom trenutku iznosila i 11 koševa razlike no tako snažan tempo ipak nisu mogle izdržati cijelu utakmicu, pa je treća četvrtina završila s četiri koša razlike i na pomolu je bila neizvjesna završnica. Žestoka borba vodila se u skoku, no tu su ovaj put Virovitičanke ‘nadskakale’ gošće iz Čakovca. Na kraju je završilo sa 57:50 za iznimno raspoložene Virovitičanke.

Utakmicu sezone odigrala je Mia Deskar te u 24 koša ugradila tri trice, 8 skokova i 3 asistencije. ‘Double double’ učinak ponovno je ostvarila Lucija Cindrić i uz 12 postignutih koševa ostvarila i 15 skokova i jednu asistenciju. Nika Kozlinger također je dodala 12 koševa uz 3 skoka. Lana Cindrić postigla je 7 koševa no sa sekom Lanom dominirala je u skoku i upisala 13 skokova. U strijelce se upisala i Iva Kurjančić te podijelila dvije asistencije i tome dodala jednu blokadu. Uz Ivu Kurjančić, posao razigravača odlično je odigrala i Lea Kozlinger te podijelila dvije asistencije uz dva skoka. Iako se nije upisala u strijelce, Ema Marjanović je sa svojih 5 skokova znatno sudjelovala u dominaciji Virovitičanki u skoku što nešto više i snažnije Čakovčanke sigurno nisu očekivale.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radost 57:50

ŽKK VIROVITICA: Nika Kozlinger 12, Mia Deskar 24, Lucija Cindrić 12, Lana Cindrić 7, Iva Kurjančić 2, Lea Kozlinger, Martina Sabo, Ema Marjanović, Lana Ojurović, Antonija Benko, Terezija Benko. Trener Robert Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)