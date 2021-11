Na području Virovitičko-podravske županije boravi 20 K9 vatrogasnih timova Hrvatske: U Čačincima održane vježbe u sklopu licenciranja vatrogasnih timova s potražnim psima

Jedan poseban dio vatrogasnog poziva viđen je jučer (utorak) u Virovitičko-podravskoj županiji, točnije Čačincima. Naime, na području županije boravi 20 K9 vatrogasnih timova kojima je u tijeku licenciranje. Riječ je o vatrogasnim timovima s potražnim psima.

– Na područje Virovitičko-podravske županije došli smo kako bi na državnoj razini testirali vatrogasne K9 timove, odnosno vatrogasce s potražnim psima. Svake godine je potrebno obaviti to testiranje kako bi ti timovi bili spremni za najgore ugroze. Naime, naši timovi su oko mjesec dana, 24 sata dežurali na području Petrinje u vrijeme potresa i tamo smo vidjeli kako imamo iznimno spremne vatrogasce i vatrogaskinje u ovim timovima i radimo po svim uvjetima. Zato treniramo noću i danju, po kiši i vjetru, gdje osim traženja s psom imamo i vježbe vodiča za spašavanje iz ruševina pomoću hidraulike, pneumatike te motornih brusilica i pila, zatim alpinističke vježbe spuštanja s visina sa psom što ćemo posebno pokazati u srijedu u Slatini, spuštanje čovjeka s visina, prve pomoći za čovjeka i psa. To je jedan veliki opseg radnji koje vatrogasac, vodič potražnih pasa mora znati obavljati jer znamo da je vatrogastvo temelj urbane zaštite i spašavanja – kaže voditelj svih K9 timova u Hrvatskoj Zoran Laslavić iz DVD-a Opatija iz Primorsko-goranske županije te naglašava kako bi danas u Hrvatskoj bilo dobro da postoji još više ovakvih timova.

– Dakle danas smo svi ovdje, ima nas 20 ovakvih timova, ali definitivno što nas je više to je bolje. Još jedan je segment važan dio ove priče, to je da u ova dana živimo u kampu, imamo bazu, dakle šatori, struja, hrana, voda, odnosno timovi sve moraju imati sami za sebe kako bi bili potpun neovisni. Ovdje u Čačincima sada imamo jedan K9 tim i uskoro će biti dva te također jedan u Slatini što je jako dobro i to govori da Vatrogasna zajednica ove županije ima jako odgovorno vodstvo koje ulaže u svoje ljude. Naši Slavonci rade izvrstan posao, dečki se trude, rade ogroman posao, puno je tu ljubavi, ali bez podrške VZ-a županije to ne bi išlo jer obuka košta jer u njoj su putovanja na različita mjesta s obzirom da se lokacije moraju mijenjati. Upravo zbog toga se zahvaljujem Vatrogasnoj zajednici VPŽ što sve ovo čini i samo neka tako nastave – kaže Laslavić.

Ovaj dio vatrogasnog poziva je iznimno zahtjevan, ali i nadasve zahvalan.

– Znate, kada me pitaju kako ti je na poslu, možda grubo zvuči, ali lakše je raditi s psima nego s ljudima. To je jedna nevjerojatna ljubav, pogledima se poznajemo, ja u svakom trenutku znam što moj pas hoće, on mene pogleda i zna koja se zadaća od njega traži. Ali moram reći kako su to godine i godine napornog rada. Svakako moram spomenuti kako smo prošle godine imali helikoptersko desantiranje uz pomoć pasa po prvi puta u Hrvatskoj i naša ekipa je oduševila i dobili same pohvale iz Ministarstva obrane i Zrakoplovne baze i suradnja se stvarno širi što je jako važno – zaključio je Laslavić.

Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije ima dva licencirana K9 tima koji prolaze i ovo novo licenciranje.

– Timovi naše županije će vrlo skoro biti sastavni dio timova za spašavanje iz ruševina s obzirom da je VZ VPŽ započela s edukacijom vatrogasaca za navedenu specijalnost na što smo posebno ponosni – zaključila je zapovjednica Vatrogasne zajednice VPŽ Mateja Fras Venus.

(www.icv.hr, vg)