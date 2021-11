NK Vaška i NK Dinamo Josipovo proljetni dio nogometne sezone dočekat će u novim svlačionicama

- PROMO -

Izgradnja svlačionica na nogometnim igralištima u Vaškoj i Josipovu, mjestima u općini Sopje, završena je te će tako nogometaši NK Vaške i NK Dinama proljetni dio nogometnog prvenstva imati poboljšane uvjete, kako za svoje tako i za gostujuće igrače.

Izgradnja svlačionica na nogometnom igralištu u Vaškoj vrijedna je 817.466,75 kuna, a radove je provela tvrtka Građevinarstvo Horvat d.o.o. iz Noskovačke Dubrave, dok je izgradnja svlačionica na nogometnom igralištu u Josipovu vrijedna je 835.409,25 kuna, a proevo ju je Obrt za građevinske radove Franjić iz Čađavice. Radove je najvećim dijelom financirala Općina Sopje, uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Već opremljene svlačionice u Vaškoj i Josipovu obišao je načelnik općine Sopje Berislav Androš kako bi se uvjerio da je sve provedeno po ugovoru koji je sa izvođačima radova potpisao krajem travnja tekuće godine.

– Obišli smo završene svlačionice u Vaškoj i Josipovu, koje će u proljetnom dijelu nogometne sezone 2021./2022. koristiti nogometni klubovi Vaška i Dinamo. To su dva projekta koja su bila uvrštena u proračun Općine Sopje za 2021. godinu, gdje smo imali određeno sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kako što mogli vidjeti, radovi su sad gotovi i unutrašnjost opremljena po svim standardima, a ono što nas još čeka do službenog otvaranja je tehnički pregled koji bi trebao biti krajem ovog mjeseca. Do sada uvjeti koje su imali i jedan i drugi klub nisu bili ni približno dostojni ranga natjecanja u kojima se oni natječu, a sada će to biti druga priča – rekao je pri obilasku načelnik Androš.

U Vaškoj su načelnika dočekali nogometaši NK Vaške te izrazili zadovoljstvo novim svlačionicama. U Josipovu je Androša dočekao predsjednik NK Dinama Dinko Brezec.

– Eto, poslije dugo godina i naš klub će imati svoje svlačionice. Do sada smo svoje domaćinske utakmice, ako se to može tako nazvati, igrali na igralištu NK Standarda u Novoj Šarovki. Uz svlačionice dobili smo i ogradu za oko igrališta i klupe za rezervne igrače i delegata, te ćemo ih što ranije postaviti kako bi proljetnu sezonu dočekali spremni i, konačno, zaigrali na svom igralištu, na čemu se moram zahvaliti Općini i načelniku – rekao je Brezec.

