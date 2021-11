Obilna kiša poplavila dijelove Virovitičko-podravske županije: Na području Turnašice u manje od sat vremena palo 30 litara oborine

Najavljene obilne kiše prouzročile su lokalizirane poplave u Virovitičko-podravskoj županiji. U dijelovima županije poplavljeni su podrumi, gospodarske zgrade, pa čak i cijela dvorišta. Posebno je pogođeno područje Turnašice gdje je u manje od sat vremena palo više od 30 litara oborine. U protekla 24 sata na zapadnom dijelu Virovitičko-podravske županije palo je lokalno i više od 60 litara po četvornom metru.

Vatrogasci DVD-a Turnašica tako su danas imali pune ruke posla s ispumpavanjem vode iz gospodarskih zgrada i dvorišta na svom području. Srećom, kiša je stala, a dobra vijest je da se do kraja dana očekuje tek povremena kiša, slabija no što je bila u prvom dijelu dana i to uglavnom na istoku županije.

Oblačno uz povremenu kišu će biti do kraja tjedna te početkom sljedećeg.

(www.icv.hr)