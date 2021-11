Ovo je 10 blagdanskih filmova koji nam nikada neće dosaditi: Donosimo i neke zanimljivosti o njima koje možda niste znali

- PROMO -

Osim što su vrijeme za kvalitetno druženje s obitelji i ljudima koje volimo, božićni blagdani su i vrijeme kada nam (što zbog ugođaja, hladnoće ali i količine hrane koju uživamo jesti) najviše odgovara biti unutar topline svoja četiri zida. Dok vani na mirne ulice grada padaju pahulje, puše hladni vjetar ili pada dosadna kiša, nema ljepšeg nego smjestiti se na udoban kauč i uz dobar film provesti poslijepodne.

Svi od nas su barem jednom u životu, tijekom blagdana, zakolutali očima, glasno izdahnuli i rekli „Ne opet!“ kada bi vidjeli koji filmovi su na televizijskom programu. Ipak, našli bi se pred ekranom i još jednom ušli u već dobro poznati svijet filmskih likova i njihovih dogodovština. Ukoliko bi usred filma i zaspali, ne bi osjećali žaljenje jer radnju tako i tako dobro poznajemo.

S obzirom da živimo u vremenu kada se trendovi brzo izmjenjuje i nove stvari su nam „servirane“ gotovo svakodnevno, moramo priznati da je osjećaj sigurnosti i topline koju nam donose stvari s kojima smo „na ti“ (bila to glazba, film, hrana ili nešto četvrto) ugodan.

Ponukani upravo tim osjećajem, za vas smo pripremili ovaj popis deset blagdanskih filmova koje ćemo uvijek moći opet pogledati. Možda ne baš sve, ali bar jedan.

Zapravo ljubav (2003.)

Tko glumi: Glumačka postava ovog filma zaista je zvjezdana. Svjetske zvijezde poput Hugha Granta, Emme Thompson, Alana Rickmana i Liama Neesona do glumaca koji će svjetsku slavu steći nakon prikazivanja filma, poput Andrewa Lincolna, Martina Freemana i Chiwetela Ejiofora.

O čemu se radi: Ova komedija iz 2003. godine, na momente i drama, prati priču desetero ljudi međusobno povezanih na različite načine. Radnja se odvija u Londonu i počinje pet tjedana prije Božića. Na slikovit način gledatelje vodi kroz sve faze jednog odnosa – od prvih simpatija i početne sramežljivosti (osnovnoškolci Sam i Joanna, ali i profesionalni filmski dubleri John i Judy), uspona i padova bračnog života (Harry i Karen) te nastojanja življenja života nakon gubitka voljene osobe (Daniel). Osim situacija s kojima se svaki gledatelj može poistovjetiti, film pamtimo i po njegovim smiješnim trenucima, poput nezaboravnog plesa britanskog premijera Davida te izvedbe hita Mariah Carey „All I want for Christmas is you“ na školskoj priredbi.

Možda niste znali: Riječ „actually“ (zapravo) se u filmu izgovara 23 puta.

2. Sam u kući (1990.)

Tko glumi: Ulogu Kevina McCallistera odigrao je tada desetogodišnji glumac Macaulay Culkin kojemu je uloga priskrbila svjetsku popularnost.

O čemu se radi: U kaosu priprema i spremanja stvari za put u Pariz u kojemu će provesti božićne blagdane, mnogobrojna obitelj McCallister u svojoj kući u predgrađu Chicaga zaboravlja osmogodišnjeg Kevina. Iako on zbog toga ne pati, štoviše sretan je što više nije meta zadirkivanja, novostečenu sreću i slobodu mu naruše pljačkaši kuća Harry i Marv, takozvani „Mokri banditi“. Kevin odluči zaštititi svoj dom pomoću mnoštva kreativnih zamki, na opće oduševljenje mlade publike diljem svijeta.

Možda niste znali: Kaskaderski dvojnik Macaulayja Culkina je bio tada tridesetogodišnji Larry Nicholas.

3. Najluđi Božić (1989.)

Tko glumi: Svojedobno prozvan „najsmješnijim čovjekom u Americi“ Chevy Chase utjelovio je uvijek optimističnog Clarka Griswolda, dok mu je suprugu Ellen, koja često ne dijeli njegova stajališta ali mu je uvijek podrška odglumila Beverly D’Angelo.

O čemu se radi: U ovom trećem nastavku serijala filmova o obitelji Griswold, kojoj se svaki san o putovanju i prazniku realiziraju u noćnu moru, glava obitelji Clark Griswold odluči svojoj obitelji prirediti najljepši Božić. Naravno, Clarkove ideje i planovi (koji od samoga početka polaze po zlu) generacijama gledatelja su priuštili nezaboravne scene koje na samo prisjećanje izazivaju smijeh. Kraj ove komedije preslikava sam duh Božića i blagdana, to jest da jedino što je bitno je da smo u društvu ljudi koje volimo.

Možda niste znali: „Najluđi Božić“ jedini je film iz serijala u kojem obitelj ne odlazi na putovanje, osim na početku filma kada odlaze po božićnu jelku.

4. Vilenjak (2003.)

Tko glumi: Buddyja, čovjeka odgajanog kao vilenjaka glumi jedan od najpopularnijih komičara Will Ferrell, njegovog biološkog oca koji ne zna da Buddy postoji glumačka legenda James Caan a glavnu žensku ulogu odigrala je Zooey Deschanel, Jessica Day iz humoristične serije Nova cura.

O čemu se radi: Kada je bio tek mala beba u sirotištu, Buddy je ušao u vreću Djeda Božićnjaka te spletom okolnosti završio na Sjevernom polu, gdje su ga odgojili vilenjaci. Iako je od vilenjaka veći nekoliko puta, trudi se uklopiti u svoju sredinu. Kada načuje razgovor u kojemu saznaje da je rođen kao čovjek te da mu je biološki otac na popisu „zločestih“, Buddy odlučuje otići u New York i pomoći ocu da postane bolja osoba. S obzirom da je Will Ferrell u pitanju, film od samog početka vrvi smiješnim i pamtljivim scenama, poput onih kada Buddy sjedi u učionici punoj malih vilenjaka, kada jede doručak napravljen od nespojivih proizvoda ili kada uzbuđeno dočekuje Djeda Božićnjaka u robnoj kući.

Možda niste znali: Scena doručka u kojoj Buddy jede razne slatkiše sa špagetima je snimljena iz drugog pokušaja jer je nakon prvog Will Ferrell povraćao.

5. Divan život (1946.)

Tko glumi: Georgea Baileya utjelovio je jedan od najtalentiranijih glumaca prošlog stoljeća James Stewart, koji je za tu ulogu i nominiran je za Oskara.

O čemu se radi: U dugovima i pod utjecajem alkohola, George Bailey odluči počiniti samoubojstvo na Badnjak. Kako bi zaslužio krila, anđeo Clarence Odbody mu priskače u pomoć. Nakon što mu Clarence pokaže kako bi život izgledao da se nije nikada rodio, George ga preklinje da ga vrati „nazad“ jer želi opet živjeti. Anđeo mu ispunjava želju te nam poklanja jedan od najljepših filmskih završetaka koji nas podsjeća da je život s osobama koje volimo i koje nas vole život vrijedan življenja.

Možda niste znali: Iako je radnja filma smještena oko Božića, sniman je u ljeti tijekom toplinskog vala. Temperatura je jedan dan bila toliko visoka da je redatelj Frank Capra svima na setu dao jedan dan odmora.

6. Luda božićna zvona (1996.)

Tko glumi: Terminator, odnosno kiborg ubojica poslan nazad u vrijeme Arnold Schwarzenegger zamijenio je instinkte kiborga ubojice poslanog natrag u vrijeme za one oca koji pokušava voljenom sinu pribaviti igračku za Božić.

O čemu se radi: Howard Langston prodavač je madraca koji nema vremena za svoju obitelj, suprugu Liz i devetogodišnjeg sina Jamieja. S obzirom da je par tjedana prije, kada ga je supruga zamolila, zaboravio kupiti sinu popularnu igračku Turbo Man, Howard odlučuje pronaći već rasprodanu igračku te se na Badnjak upušta u „trku“ s još jednim ocem koji je na istom pohodu. Na kraju filma Howard, kao utjelovljenje Turbo Mana, spasi svog sina i postaje njegovim herojem, podsjećajući nas da je obitelj ono što je najbitnije, pogotovo u blagdansko vrijeme. Također, zadnja scena filma u kojoj Howard shvaća da je zaboravio supruzi kupiti poklon nas podsjeća da je pametno zapisivati stvari.

Možda niste znali: Figura Turbo Man, odnosno njegovo odijelo je napravljeno je prema liku superheroja Flasha te ga se može kupiti na Amazonu.

7. Čudo u 34. ulici (1994.)

Tko glumi: U ovom remakeu originalnog filma iz 1947. glavnu ulogu je odglumila tada sedmogodišnja Mara Wilson, koja će dvije godine kasnije odigrati glavni lik Matilde u istovremenom filmu koji je oduševio najmlađe diljem svijeta koji i danas, kao odrasli ljudi, pamte osebujne likove iz te fantastične komedije.

O čemu se radi: Radnja filma prati Susan, šestogodišnjakinju koja, kao i njena majka Dorey, ne vjeruje u Djeda Božićnjaka. To uvjerenje na kušnju stavi dolazak šarmantnog gospodina Krissa Kringlea kojeg Dorey zaposli kao Djeda Božićnjaka u robnoj kući u kojoj radi. Kriss toliko oduševljava djecu koja ga posjećuju da počinju vjerovati da je on stvarni Djed Božićnjak. Da je čarolija Božića možda ipak stvarna shvati mala Susan kada joj se, uz pomoć Krissa Kringlea, ostvare sve tri božićne želje.

Možda niste znali: Robna kuća Macy’s odbila je imati ikakve povezanosti s ovim remakeom, te je stoga za potrebe filma izmišljena druga robna kuća, „Cole’s“.

8. Kako je Grinch ukrao Božić (2000.)

Tko glumi: Iako je u kostimu fizički neprepoznatljiv kao lik iz dječje priče Dr. Seussa, poznati komičar Jim Carey sjajno se snašao u ulozi mračnog i zloćudnog Grincha.

O čemu se radi: Nakon što su ga kao dijete zbog izgleda i naravi izopćili stanovnici gradića Who, zeleno biće Grinch s psom Maxom na vrhu planine živi daleko od svog rodnog grada. Kako bi se osvetio stanovnicima gradića Who za nepravdu koja mu je nanesena, odluči im upropastiti Božić krađom božićnih ukrasa i darova. Zahvaljujući djevojčici Cindy Lou i pjesmi, Grinch shvati da čar Božića nije u šarenim darovima i bogatim ukrasima već u zajedništvu i oprostu.

Možda niste znali: Poznati glumac Anthony Hopkins odradio je „ulogu“ pripovjedača filma, te je cijelu naraciju snimio u jednom danu.

9. Edward Škaroruki (1990.)

Tko glumi: Johnny Depp je briljirao kao mladić Edward koji je nakon smrti svog izumitelja nedovršen te umjesto prstiju ima pet pari škara, a partnerica u filmu mu je bila Winona Ryder.

O čemu se radi: Prodavačica kozmetike Peg u gotičkom dvorcu pronalazi neobičnog mladića Edwarda koji, kako mu ime kaže, umjesto prstiju ima škare. Dirnuta njegovom sudbinom, ponudi mu mjesto u svom domu među njenom obitelji. Vijest o Edwardu probudi mali uspavani gradić u čiji život se Peg trudi uklopiti svog gosta. Neiskusnom Edwardu za oko zapne Pegina kći Kim koja mu s vremenom počne uzvraćati osjećaje. Na Božić, Edward svojim „rukama“ u ledu izrezbari figuru anđela koji liči na Kim. Tijekom rezbarenja, čestice leda lete po zraku kao snijeg, te se isti motiv ponavlja na samom kraju filma zbog kojeg su mnogi od nas isplakali suze.

Možda niste znali: Edwardova frizura u filmu je inspirirana onom Roberta Smitha, pjevača grupe The Cure.

10. Umri muški (1988.)

Tko glumi: Osim fantastičnog Alana Rickmana kao publici omiljenog terorista Hansa Grubera, glavni glumac je jedan od najpopularnijih akcijskih junaka, jedan i jedini Bruce Willis.

O čemu se radi: Radnja počinje na Badnjak, odnosno na božićnom domjenku tvrtke u kojoj radi Holly, otuđena supruga njujorškog policajca Johna McClanea koji se nada pomirbi. Osim braka, John mora spasiti i taoce (među kojima je i Holly) koje drži skupina njemačkih terorista.

Možda niste znali: Dugogodišnju raspravu među obožavateljima filma je li „Umri muški“ božićni film ili ne okončali su 2017. godine scenarist filma Steven E. de Souza i 2020. redatelj filma John McTiernan. Dok se de Souza našalio na Twitteru rekavši da je božićni jer je filmski studio odbio ideju o zabavi povodom Purima, židovskog blagdana, Tiernan je u 12-minutnom videu objasnio kako je „Umri muški“ postao božićni film.

(www.icv.hr, eat)