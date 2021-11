Plenković na sjednici Vlade: Danas prelazimo 10.000 mrtvih, mijenjat ćemo zakone i uvesti sankcije

- PROMO -

Danas se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava sjednica Vlade. Na dnevnom redu je paket zakona za unaprjeđenje sustava socijalne skrbi – među njima prijedlog zakona o socijalnoj skrbi (EU) te izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu, kao i prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije te zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, potom i izmjene i dopune Zakona o psihološkoj djelatnosti te Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Na sjednici je i prijedlog izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, kao i prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Plenković se na početku sjednice zahvalio Tomi Medvedu na otvorenju izložbe o 30. obljetnici pada Vukovara, a potom je počeo govoriti o 4. valu covida.

– U Hrvatskoj imamo porast od 58% u dva tjedna. Mi smo već 20 mjeseci u borbi protiv covida i pozivamo građane da se pridržavaju svih mjera koje su na snazi. Apeliramo da se, otkad imamo više nego dovoljno, da se svi cijepe. Pandemija ne jenjava, broj ljudi koji su preminuli. Danas će, kad izađu podaci, premašiti broj 10.000 mrtvih od ili s covidom. To je strašno – rekao je, prenosi Index.

– Izražavam suosjećanje prema članovima obitelji svih onih koji su izgubili bitku s covidom. Taj broj bi trebao biti dovoljan razlog ljudima da se cijepe – rekao je.

– Želimo posebno poslati poruku našim starijim sugrađanima. Sve one koji imaju starije u obitelji, molimo vas da ih zaštitite. Mi smo kazali da imamo 3 načina zaštite: prvo su temeljne, mjere – maska, distanca, prozračivanje i higijena. Ljudi se tu opuštaju. Drugo su da se izbjegavaju veća okupljanja, naročito u zatvorenim prostorima. Treće je cijepljenje – cijeli svijet to radi i ne vidim zašto se to ne bi radilo u Hrvatskoj kao u nekim članicama EU, koje imaju više od 90% cijepljenih – rekao je.

Uvodimo sankcije za nepoštovanje odluke o covid-potvrdama

– Covid-potvrda nije obavezno cijepljenje. To omogućuje cijepljenima da imaju kontakt s necijepljenima koji imaju test, a necijepljenima s testom omogućava da rade i ulaze u javne i državne institucije. Taj test je benigni bris, koji traje jednu sekundu, nije nimalo invazivan, koji je od svih medicinskih zahvata nešto najkraće i najjednostavnije. Ispada da se ovi prosvjedi zbivaju zbog testiranja, a ne cijepljenja. A to je bris koji traje jednu sekundu. Ako je taj bris toliki problem velikom broju ljudi, onda je to neobično. Na prosvjede potiču politički eksponirani ljudi, ne vjerujem da je njima bris problem. Pogotovo onima koji potiču na prosvjede, a primili su jednu, dvije ili tri doze. Zaštićeni su kao lički medvjedi, a potiču na neposluh – rekao je.

– Zato sam naložio ministrima da uvedemo sankcije za ove koje će se ponašati da odluke koje Stožer donosi na temelju zakona bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski neposluh. To ne dolazi u obzir – rekao je.

– Tu ćemo biti čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E nisu. Nisu pametni. Ovakvu demagogiju, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima, mislimo da to nije ni normalno ni korektno. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego glume velike slobodare a zaštićeni su booster dozom kao lički medvjedi – rekao je.

– Razumijemo da se netko ne želi ili ne može cijepiti, ali onda sudjelujte u životu tako da imate potvrdu – rekao je.

U 7 dana se prvom dozom cijepilo više od 100.000 ljudi

– Ima i ohrabrujućih vijesti. U proteklih 7 dana prvom dozom se cijepilo više od 100.000 ljudi. Nažalost moralo je umrijeti puno ljudi da bi se čuo taj apel koji ponavljamo o cijepljeni. Još je 100.000 ljudi uzelo treću dozu – dodao je Plenković.

Riječ je preuzeo Beroš, govori o epidemiji.

– Broj preminulih u svijetu premašio je pet milijuna. Od 9. do 15. studenog u Hrvatskoj je preminulo 390 osoba. 10 osoba bilo je mlađe od 50 godina, nisu bili cijepljeni – rekao je.

– Posljedice se osjećaju u bolničkom sustavu. Zbog prihvata covid-pacijenata uvode se hladni pogoni širom Hrvatske – rekao je Beroš.

U posljednja dva dana više od 1411 pozitivnih na testovima zbog covid-potvrda

– U proteklih tjedan dana prvom dozom cijepljeno je više od 100.000 ljudi, govorimo o gradu veličine Rijeke. S dodatnom dozom cijepljeno je više od 98.000 građana. Zahvaljujem svima koji su se cijepili – rekao je.

– Uoči stupanja na snagu mjere o obaveznim covid-potvrdama povećali smo broj testnih mjesta. S tim u vezi ministarstvo je dostavilo uputu svim ljekarnama i ordinacijama o organizaciji široko dostupnog testiranja brzim antigenskim testovima – rekao je.

– Protekla dva dana utvrđeno je više od 1411 pozitivnih u više od 64.000 testova – rekao je.

– Covid-potvrde su bitne za naš zdravstveni sustav. Virus predstavlja opasnost za zdravlje nacije, ali izvjesno je da cjepivo spašava od smrtnog ishoda. Covid-potvrde svode to na epidemiološki prihvatljiv okvir. Na ovaj način necijepljenima osiguravamo alternativu – besplatno, bezopasno i brzo testiranje. Odgovornost je na svima nama. Solidarno trpimo posljedice svakog individualnog kršenja mjera – dodao je.

Riječ je preuzeo Božinović.

Odlukom o covid-potvrdama nije uvedeno obavezno cijepljenje

– Za četiri postojeće odluke o mjerama produljeno je trajanje. Nova odluka je ona koju smo već neko vrijeme najavljivali, odluka o covid-potvrdama. Tom odlukom nije uvedeno obavezno cijepljenje, iako to neki pokušavaju gurnuti u eter. Tom odlukom je uvedeno obavezno testiranje prilikom dolaska na posao, a oni koji su cijepljeni su izuzeti od obaveznog testiranja. Vlada i Stožer uz maksimalno uvažavanje znanstvenih dostignuća od početka pandemije uvode mjere koji imaju isključivi cilj zaštitu zdravlja građana, a da se pritom u što manjoj mjeri ograničava društvena i ekonomska aktivnost – rekao je Božinović.

– Ova odluka je donesena zbog zaštite zdravstvenog sustava. Iako je s početkom primjene odluke bilo pojedinačnih prosvjeda i incidenata, velika većina, ta jedna tiha većina je to prihvatila s razumijevanjem. Teško je razumjeti, s obzirom da danas prelazimo 10.000 mrtvih, otpor prema toj odluci – rekao je.

– Jedini cilj svih mjera je kontrola situacije, koja po svim pokazateljima nije dobra. Najvažnije od svega je osigurati funkcionalnost zdravstva kao esencijalnog sustava za svako društvo. Zdravstvo treba ostati dostupno svima, a ne samo oboljelima od covida, a liječnika koji se bore s covidom, ima ograničen broj. Oni rade pod velikim pritiskom već 19 mjeseci. Obzirom na ograničene kapacitete moramo koristiti metode koje nam stoje na raspolaganju. Svatko tko se cijepio napravio je najbolje što može za sebe i sebi bliske – rekao je.

Plenković: Covid-potvrde su privremena mjera

– Covid-potvrde su privremena mjera, one nisu obavezno cijepljenje. Želimo biti uključivi i prema cijepljenima i prema necijepljenima. Vlada mora brinuti o svemu, a ne samo o jednom segmentu – zaključio je Plenković temu o covid-potvrdama.

(index.hr)