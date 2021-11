Područje Virovitičko-podravske županije bilježi sve veći dolazak turista: U Kuriji Janković u listopadu zabilježeno 467, a u Dvorcu Janković 432 noćenja

Gledajući listopad, i Hotel Kurija Janković u Kapela Dvoru i Dvorac Janković u Suhopolju bilježe sjajne rezultate. Naime, Hotel Kurija Janković je u listopadu imala 467 noćenja i to je rezultat koji je bolji nego u razdoblju prije epidemije koronavirusa, dok je Dvorac Janković u Suhopolju, koji je nedavno otvoren, već postao neizostavna turistička destinacija na području Virovitičko-podravske županije te je u listopadu zabilježio, respektabilnih 432 noćenja.

– Ništa od ovoga nije došlo slučajno. Virovitičko-podravska županije je sve poželjnija turistička destinacija. Ove godine, imamo tri dobitnika prestižne Simply The Best nagrade (Dvorac Janković Suhopolje, Dravska iža i Tomo Boutique Winery), a to nam se nikad nije dogodilo do sada. Unazad nekoliko godina, imali smo snažna ulaganja u turistički sektor, od Hotela Kurije Janković u Kapela Dvoru, Dvorca Pejačević u Virovitici, rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici, Dvorca Janković u Suhopolju, Dravske priče, Centra Sekvoja u Slatini, uskoro Geocentra u Voćinu i Centra za posjetitelje na Križnici, Plemićke rute… Tu je i Orahovačko jezero, Park šuma Jankovac, ljepote rijeke Drave koja je uz Park prirode Papuk, područje pod zaštitom UNESCO-a. Sve to nudi se budućim posjetiteljima kao poželjna turistička destinacija kontinentalne Hrvatske, što nam je i bila želja kada smo stvarali sve te projekte – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

