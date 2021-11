Prezentacija i promocija Zelenog pojasa Europe predstavnicima medija i relevantnim dionicima

- PROMO -

U sklopu projekta Podrška ekološkoj povezanosti Dunavske regije povezivanjem područja Natura 2000 duž Zelenog pojasa, akronim DaRe to Connect, DTP2-007-2.3, održan je trodnevni program Prezentacija i promocija Zelenog pojasa Europe u Virovitičko-podravskoj županiji (od 15. do 17. studenog) prilikom kojeg su ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije – Tatjana Arnold Sabo te članovi projektnog tima Sanja Janković i Vladimir Juhaz prezentirali ovo jedinstveno područje Zelenog pojasa u našoj županiji predstavnicima medija i relevantnim dionicima. Sudionicima je predstavljen projekt DaRe to Connect, koncept Zelenog pojasa Europe te projektne aktivnosti provedene na području Virovitičko-podravske županije. Pilot područje 5 – Rijeka Drava u Virovitičko-podravskoj županiji odlikuje izuzetna bioraznolikost koju je potrebno očuvati. Poplavne šume, riječni rukavci, strme obale i sprudovi dom su za brojne životinjske i biljne vrste, a rijeka svojom prirodnom dinamikom neprekidno oblikuje staništa i krajolik kojim teče. Vožnja biciklima područjem Zelenog pojasa Europe u našoj županiji otkrila je sudionicima nebrojene ljepote koje ova ugrožena staništa skrivaju, osobito tijekom promatranja ptica koje su jedno od najznačajnijih bogatstava ovog područja.

Osim izuzetnih prirodnih ljepota predstavnici medija upoznati su i s bogatom kulturnom, sakralnom i tradicijskom baštinom pa su se tako okušali u izradi tradicijskog nakita ovog kraja i rada na tkalačkom stanu. Predstavljen im je tradicijski način života, a mogli su uživati i u brojnim lokalnim gastronomskim delicijama koje su sastavni dio turističke ponude ovog područja. Na kraju su sudionicima prezentirani svi sadržaji i postav Posjetiteljskog centra Dravska priča gdje su mogli kušati i desert Dravska priča.

