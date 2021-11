Projektom “Huawei for digital Slavonija” 60 tisuća eura za stipendije Fazosovih studenata

- PROMO -

Na osječkom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti predstavljena su dva nova obrazovna programa u Hrvatskoj, a koji će se odvijati u partnerstvu s osječkim FERIT-om u sklopu velikog projekta “Huawei for digital Slavonia”.

Kako je prilikom predstavljanja istaknuo dekan FAZOS-a Krunoslav Zmaić, studentima i profesorima će se tim projektom omogućiti pristup edukaciji o vrhunskim tehnologijama, te stipendijski program za sve redovite upisnike 1. godine novog studija Digitalne poljoprivrede.

– Fakultet je prepoznao važnost i značaj digitalizacije, a dobivši jedan projekt koji je bio financiran iz Europskog socijalnog fonda, razvili smo studijski program na engleskom jeziku Digital Agriculture. U sklopu toga, prepoznali smo i značaj i razvoj suvremenih nadolazećih tehnologija, posebice kad je u pitanju ta digitalna tehnologija, a da smo zaista na dobrom tragu pokazuje i današnja konferencija i suradnja s tvrtkom Huawei koju potpisujemo kroz projekt “Seeds for The Future Scholar”, odnosno stipendije za naše studente koje će biti 6.000 eura po godini i po studentu. S obzirom na to da imamo deset studenata na prvoj godini Digitalne poljoprivrede to je 60.000 eura. Vrlo je važno istaknuti i da u projektu, uz Huawei, sudjeluje i FERIT koji daje određene mogućnosti u razvoju Centra za digitalizaciju koji će imati središnje mjesto na našem Fakultetu. Pokrivat će cijelo područje Istočne i Jugoistočne Europe i tako omogućiti razvoj precizne poljoprivrede, senzorike, robotike i nanotehnologije. Time i studentima i profesorima omogućujemo povezivanje i transfer znanja, znanstvenih spoznaja svih fakulteta i država koje su uključene u projekt- rekao je dekan Zmaić koji je naglasio izuzetno zadovoljstvo realizacijom projekta.

Dodao je kako je uvjeren da će digitalna poljoprivreda završenim studentima omogućiti da se osposobe za primjenu i praćenje suvremenih tehnologija u poljoprivredi kroz razvoj biljaka i životinja, mjerenje postotne i vremenske rezolucije, a kako bi pravovremeno donosili odluke kojima se smanjuju troškovi a povećava proizvodnja i kvaliteta proizvoda, te poljoprivredu kao takvu činili održivom.

Značaj i važnost dogitalne poljoprivrede prepoznala je i tvrtka Huawei Technologies Hrvatska koja je omogućila stipendiranje studenata.

A jedna od stipendistica je i Ana Šunić, koja je upisana kao jedna od polaznica prve genracije studija Digitalne poljoprivrede.

– Izuzetna je čast biti dijelom jednog takvog projekta, a pogotovo prve generacije i naravno da se i mi želimo istaknuti i dati svoj maksimum. Mislim da će nam ova stipendija pomoći u tome da se izgradimo i kao profesionalci i kao znanstvenici. Stipendija nam svakako pomaže u nastavku edukacije na višem nivou što će nas implementirati i na tržištu rada, kako europskom, tako i svjetskom gdje ćemo moći primjeniti stečena znaja. Digitalna poljoprivreda je jako širok spektar, ona je već sada naša sveprisutna sadašnjost, a na predavanjima možemo sagledati njene aspekte kad su u pitanju primjerice programski kodovi koji će omogućiti analizu i prikupljanje podataka, sateliti, te brojne druge tehnološke inovaije koje se mogu primjeniti u poljoprivredi- istaknula je studentica Ana.

Direktor tvrtke Huawei Technologies Hrvatska Zhang Qiming Kevin izrazio je zadovoljstvo suradnjom:

– Huawei je jedna od vodećih svjetskih tvrtki modernih tehnologija i kao takvi gledamo i u Hrvatskoj sudjelovati u digitalnoj transformaciji tržišta, ali želimo tehnologije primijeniti i u povećanju poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga smo se odlučili na suradnju s dva osječka fakulteta, a zajednički želimo doći do novih kreativnih rješenja, posebice na području poljoprivrede. Osijek smo odabrali jer je središte poznatog poljoprivrednog kraja s bogatom poviješću. Ovdje postoje veliki potencijali, a u planiramo proširiti suradnju i na cijelu Hrvatsku. To su osnovni razlozi- pojasnio je Zhang Qiming

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, istaknuo je kako su Digitalizacija i inovacije u poljoprivredi dio Strategije za poljoprivredu do 2030. godine.

– Čestitam osječkim fakultetima koji su ovom suradnjom napravili značajan iskorak u smjeru digitalizacije i modernizacije obrazovanja. Ministarstvo poljoprivrede već treću godinu stipendira studente s 4 fakulteta u Slavoniji. To su dva Osječka fakulteta, jedan sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu i jedan s Veleučilišta u Požegi. U ovom je trenutku 900 studenata dobilo stipendije u maksimalnom iznosu do 10.000 kuna, a ovaj broj studenata koje stipendiramo je u porastu, a 19. studenog je otvoren i novi natječaj za stipendiranje- naglasio je.

(www.icv.hr, tj)