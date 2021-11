Tijekom vikenda cijepljenje prvom dozom u dvorani Gradski vrt u Osijeku

- PROMO -

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Dom zdravlja Osječko-baranjske županije uputili su poziv svim zainteresiranim stanovnicima OBŽ na cijepljenje prvom dozom protiv bolesti COVID-19 bez prethodnog naručivanja.

Cijepljenje će se provoditi u subotu, 20. studenoga od 8 do 13 sati te od 14 do 19 sati i nedjelju, 21. studenoga od 8 do 13 sati te od 14 do 19 sati u sportskoj dvorani Gradski vrt, a koristit će se cjepivo Moderne i Janssena.

Na cijepljenje se mogu odazvati i svi hrvatski državljani koji nemaju status osigurane osobe prema zakonima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj, državljani Republike Hrvatske izvan Republike Hrvatske koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, kao i ostale osobe koje imaju strano državljanstvo, a zateknu se na teritoriju Republike Hrvatske.

Na cijepljenje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu, zdravstvenu iskaznicu te putovnicu ukoliko je osoba strani državljanin.

(www.icv.hr, tj)