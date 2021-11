Tijekom vikenda policija evidentirala 40 vozača pod utjecajem alkohola: U Jelisavcu zaustavljen 57-godišnjak s 2,99 promila

U razdoblju od 29. listopada do 1. studenog, na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu je zaustavljeno 40 vozača od kojih 33 vozača osobnog automobila, šest vozača bicikla i jedan vozač teretnog automobila, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.

Osim alkohola, evidentirano je još 216 prekršaja od kojih 95 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 34 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, jedno upravljanje pod zabranom, pet upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 64 ostala prekršaja.

– Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je dana 30. listopada, u 22:35 sati u Jelisavcu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 57-godišnjak iz Nemetina. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 2,99 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova- izvijestili su iz osječke policije.

U protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko–baranjske evidentirane su četiri prometne nesreće gdje je u jednoj prometnoj nesreći jedna osoba lako tjelesno ozlijeđena. Preostale tri prometne nesreće za posljedicu su imale materijalnu štetu. Na području Osijeka dogodile su se tri prometne nesreće i jedna na području Našica.

(www.icv.hr, tj, foto: PU Osječko-baranjska)