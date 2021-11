TK Didon ovog vikenda domaćin HEP Dvoranskog prvenstva Hrvatske za juniorke do 16 godina: Dvoranska prvenstva odigrat će i seniorke te juniorke do 18 godina starosti

- PROMO -

Nakon duge pauze dvoranski teniski turniri vratili su se u multifunkcionalnu halu Viroexpa. U organizaciji Teniskog kluba Didon te u suradnji s Hrvatskim teniskim savezom, Virovitica je ovog mjeseca već bila domaćin jednog turnira, Dvoranskom prvenstvu ”TK Didon” do 16 godina, dok je dvoransko prvenstvo za juniorke do 18 godina starosti, koje se trebalo održati 13. studenog, otkazano.

Aktivnosti se nastavljaju i ovog vikenda, a TK Didon bit će domaćin HEP Dvoranskog prvenstva Hrvatske za juniorke do 16 godina starosti. Važno je napomenuti kako je ovdje riječ o službenom prvenstvu, a pred nama je izuzetno dobar turnir s puno jakih imena. Prijave su završene jučer (utorak), tako da možemo najaviti kako će na Državnom prvenstvu sudjelovati 33 odlične igračice sa samog vrha rang liste u tom uzrastu.

Niti tu neće biti kraj teniskim uzbuđenjima u Virovitici budući da će se gotovo svakog vikenda, izuzev 11. i 12. prosinca, a zaključno s 26. prosincem, održati nova natjecanja. HEP Državna prvenstva Hrvatske odigrat će i seniorke te juniorke do 18 godina starosti, dok će se dva Dvoranska prvenstva odigrati u uzrastima do 12 godina, te za juniore do 16 godina starosti.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)